Em sua primeira temporada no Ittihad Kalba, Wanderson avalia desempenho pelo clube

Titular do Ittihad Kalba e em grande fase nos Emirados Árabes Unidos, o meia-atacante Wanderson, com ótima passagem pelo futebol coreano, está próximo de bater a marca dos 30 jogos no clube. Segundo o atleta, a meta é passar desse número em breve.

“Vai ser muito importante para mim alcançar essa marca dos 30 jogos. Estou muito feliz com isso. Vou trabalhar muito para não só passar, mas, também, para terminar próximo dos 40 jogos no clube”, disse.

Segundo Wanderson, a equipe quer terminar bem o ano.

"Queremos terminar bem o ano, com vitórias. O grupo vai se dedicar ao máximo para fazer um grande fim de temporada”, falou.