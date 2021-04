Rodrigo Bentancur se recupera da Covid-19 e fica à disposição da Juventus

Na manhã desta sexta-feira (19), a Juventus comunicou em seu site oficial que o meio-campista Rodrigo Bentancur, está totalmente recuperado da COVID-19. Fora dos gramados desde a primeira semana de março, o treinador Andrea Pirlo pode contar agora com mais um reforço no setor de meio-campo.

''Rodrigo Bentancur foi submetido, conforme protocolo, a dois testes moleculares para Covid-19, que deram resultados negativos. O jogador, desta forma, se recuperou, deixou o regime de isolamento e se juntou à equipe do JTC nesta sexta-feira'', informou no site oficial.

Vivendo uma fase de altos e baixos com a camisa da Velha Senhora nesta temporada, o camisa 30 ainda é considerado uma peça importante no clube. Em busca do Scudetto, o meio-campista de apenas 23 anos pode ajudar bastante nessa reta final de campeonato.

Na atual temporada, o uruguaio participou em 22 partidas e pode contribuir com três assistências.

No domingo, os bianconeri vão enfrentar o Benevento, no Allianz Stadium, pela 28ª rodada da Serie A, às 14h (horário de Brasília). Antes do confronto, a equipe treinou na manhã desta sexta-feira no JTC buscando trabalhar a posse de bola e funções táticas.