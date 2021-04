Harry Kane faz dois, mas Tottenham cede empate ao Newcastle

Neste domingo de Páscoa, o Tottenham deixou escapar a chance de entrar no G-4 da Premier League. Jogando no St. James' Park, o time de Londres ficou no empate com o Newcastle por 2 a 2. Os dois gols do Spurs foram marcados por Harry Kane. Já o brasileiro Joeliton e Willock deixaram tudo igual para os Magpies.

Harry Kane brilha

Pressionado pela necessidade da vitória para se afastar da zona de rebaixamento, o Newcastle começou melhor na partida, por mais que tenha menor posse de bola, mas em compensação em ações ofensivas, doou mais perigoso.

Tanto que logo aos 19 minutos, após lançamento longo, os Magpies pegaram a zaga do Tottenham desprevinida, Gayle teve a grande chance de abrir o placar, mas parou por duas vezes em defesa de Hugo Lloris.

Ap pressão fez efeito minutos depois. Após erro na saída de bola de Sanchez, Longstaff achou Joelinton na ponta direita da área, o brasileiro apenas ajeitou e bateu na saída de bola do goleiro.

Mas a comemoração durou pouco. A zaga do bobeou justamente diante do artilheiro Harry Kane, que não perdoou e deixou tudo igual.

Quatro minutos depois, foi a vez dele mostrar o motivo de ser o maior goleador do campeonato com 19 gols. Ele acertou uma belíssima finalização cruzada, sem chances para o goleiro Dubravka fazer a defesa, e ampliou para o Tottenham.

Newcastle arranca empate

Na volta do intervalo, o Newcastle demonstrava-se abatido após sofrer a virada, mas a conversa no vestiário surgiu efeito.

O grande problema da equipe, no entanto, foi ter pego um Lloris em um dia inspirado e Joeliton sem muita sorte. Mas a equipe seguiu pressionando.

Do outro lado, Almiron se esticou todo para salvar uma bola em cima da linha em mais uma ótima finalização de Kane, que e explodiu na trave.

Porém, nos minutos finais o esforço foi recompensado. Aproveitando se da pouca efetividade dos Spurs, o Newcastle chegou a igualdade, com Willock. O empate deixou o jogo mais eletrizante, com ambas as equipes procurando desesperadamente pelo gol da vitória, mas sem sucesso.

E agora?

O Newcastle, que está na 17ª colocação, ameaçado pelo rebaixamento, volta a campo no próximo domingo (11), quando enfrentará o Burnley, às 8h, no Turf Moor. Já o Tottenham, quinto colocado, encara no mesmo dia, só que às 12h30, o clássico contra o Manchester United, em Londres.