Samuel comenta desempenho pessoal em sua primeira temporada na Tailândia

Vivendo grande fase no Buriram United, o atacante Samuel, ex-Fluminense, falou sobre o bom momento que vive no futebol tailandês desde a sua chegada ao país. Feliz com a fase especial, o jogador, com passagem pelo Mundo Árabe, a meta é continuar crescendo no país.

"Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei ao Buriram. Tudo que aconteceu desde então tem sido muito especial. Vou continuar trabalhando muito para evoluir e melhorar meus números no país”, disse.

Samuel ainda destacou a força do Buriram no país.

"O Buriram é um dos grandes clubes do futebol asiático e, sem dúvida, o maior da Tailândia. Estou muito feliz aqui e honrado em vestir essa camisa”, falou.