Com gol de Bremer, Juventus bate a Lazio na Coppa Italia

Na tarde dessa quinta-feira (02), a Juventus recebeu e bateu a Lazio por 1 a 0 com gol do zagueiro brasileiro Bremer, avançando na Coppa Italia, chegando a semifinal do torneio onde irá enfrentar a Inter de Milão.

A partida começou com a Juve levando perigo em chute do ala Kostic, obrigando o goleiro adversário a espalmar para escanteio.

O gol zebrette veio aos 43 da primeira etapa com Kostic pegando sobra de bola na ponta direita, cruzando para Bremer, que deu apenas uma leve "casquinha" na bola encobrindo o goleiro Maximiano, marcando o único tento do jogo.

O centroavante Kean tentou ampliar a vantagem após receber belo passe de Miretti, driblar o zagueiro e finalizar forte rasteiro, mas o goleiro salvou novamente a Lazio.

O time celeste teve pouca criatividade no setor ofensivo na hora de buscar o empate, chegando apenas uma vez em chute de Marusic de longa distância que passou a direita do gol.

Mais perto do Título

Com o resultado, a Juve avançou para a semifinal da Coppa Italia se juntando a Fiorentina, Inter de Milão e a surpreendente Cremonesi, lanterna da Serie A italiana.

Os jogos da semifinal agora ocorrem apenas em abril.