Na tarde deste sábado (17), Celta de Vigo e Barcelona duelaram pela 25° rodada de LaLiga, no estádio Abanca Balaídos. Os Catalães levaram a melhor pelo placar de 2 a 1, onde Lewandowski marcou os dois do Barça e Iago Aspas fez o do Celta.

Em primeiro tempo difícil Lewandowski põe o Barça em vantagem

Os primeiros minutos da primeira etapa foram de bastante equilíbrio entre as equipes, com ambas tentando controlar mais a posse de bola. O Celta De Vigo esteve mais agressivo e chegou a cometer algumas faltas na tentativa de recuperar a bola. Já o Barcelona tentava quebrar a forte defesa adversária com passes em profundidade.

Com uma bela combinação entre Vitor Roque e Yamal, aos 8 minutos, quase tivemos o primeiro gol da partida. O brasileiro deixou o espanhol em condição de finalizar mas o goleiro Vicente Guaita fez boa defesa.

No decorrer da partida e com 21 minutos no relógio o Barcelona através do controle da posse passou a jogar melhor e chegar com mais perigo, mas devido a falta de capricho no último passe não teve sucesso em fazer o gol.

O Celta estava nervoso em campo, mesmo tendo grande espaço para explorar os jogadores acabavam perdendo a bola rápido.

Os minutos seguiram sem sustos para nenhum dos lados e com um jogo truncado. Até que com 44 minutos, no fim do primeiro tempo, o veterano Lewandowski recebeu bom passe de Yamal e fuzilou pra balançar as redes. 1 a 0 para o Barça.

Celta chega a empatar mas novamente Lewandowski marca e dá a vitória ao catalães

A partida teve seu reinício para a segunda etapa e com menos de 1 minuto o Celta igualou o placar. Em excelente jogada entre Mingueza e Larsen a bola ficou limpa para a finalização de Iago Aspas, que ainda contou com um desviou para deixar tudo igual.

Aos 18 minutos, o Barcelona passou perto de ficar na frente do placar de novo. Em bela cobrança de falta de Raphinha o goleiro Guaita estava esperto e não foi surpreendido.

No meio da segunda etapa, com 25 minutos, o Barcelona demonstrou sinais de reação. A equipe voltou a chegar mais no campo ofensivo, exigindo muita atenção dos defensores do Celta. Isso tudo devido ao time da casa ter melhorado, após o gol os jogadores passaram a ter mais confiança.

Já perto do fim da partida, os dois times passaram a sentir o cansaço da partida, que até então estava com a intensidade bem alta. O jogo passou a ficar mais aberto, com mais espaços, e mesmo assim ainda havia dificuldade no terço final do campo.

Quando parecia que a partida iria terminar empatada o juiz marcou pênalti de Fran Béltran em Yamal. O atacante Lewandowski foi pra bola e bateu bem no canto, sem chances para Guaita. 2 a 1 para o Barça e ponto final na partida.

Sequência

​​​​​​​​​​​​​​O Barcelona volta a campo no meio de semana, na quarta-feira (21), em duelo válido pelas oitavas da Champions League contra o Napoli, no estádio Diego Armando Maradona, ás 17h. O Celta De Vigo vai jogar só no próximo fim de semana, no domingo (25), em jogo válido pela 26° rodada de LaLiga contra o Cadiz, ás 10h, no estádio Nueva Mirandilla.