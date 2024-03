Nesta terça-feira (26), a Euro 2024 conheceu as últimas seleções classificadas para a disputa da competição depois do término dos três confrontos de playoffs envolvenod seis seleções.

A primeira classificada do dia consistiu na Geórgia, que obteve sua vaga na disputa por pênaltis diante da Grécia por 4 a 2 para garantir presença no torneio continental pela primeira vez na história, fato que originou uma festa incrível no Estádio Boris Paichadze com invasão de gramado. A Geórgia ficará no Grupo F ao lado de Portugal, República Tcheca e Turquia.

Mais tarde, a segunda classificada consistiu na Ucrânia com vitória de virada diante da Islândia com gols de Tsygankov e Mudryk em mais um roteiro incrível, considerando que a seleção ucraniana não disputa jogos em seu país por conta da guerra iniciada pela Rússia. Agora, os ucranianos estarão no Gruipo B ao lado de Bélgica, Eslováquia e Romênia.

No entanto, o confronto mais esperado pelo nível técnico dos jogadores de ambas seleções consistiu em País de Gales e Polônia. O empate sem gols no tempo normal e na prorrogação fez a decisão da vaga ocorrer nos pênaltis, que terminou com Daniel James desperdiçando o penal decisivo, garantindo a presença de Robert Lewandowski na Euro 2024.

Grupos definidos na Euro 2024

A: Alemanha, Hungria, Escócia, Suíça

B: Espanha, Albânia, Croácia, Itália

C: Inglaterra, Dinamarca, Eslovênia, Sérvia

D: França, Áustria, Holanda, Polônia

E: Bélgica, Romênia, Eslováquia, Ucrânia

F: Portugal, Turquia, República Tcheca, Geórgia

Disputa da Eurocopa em junho e julho

A disputa da Euro 2024 começa no dia 14 de junho com o duelo entre Alemanha e Escócia, na Allianz Arena, a partir das 16h pelo horário de Brasília, abrindo o segundo maior torneio do futebol de seleções do mundo. A decisão será realizada no dia 14 de julho, a partir das 16h, no Estádio Olímpico de Berlin.

O torneio terá alguns duelos "pesados" na fase de grupos como Espanha x Croácia, Sérvia x Inglaterra, Espanha x Itália, Holanda x França, Suíça x Alemanha e França x Polônia, dentre outros.