Classificado para a próxima fase da Champions League, o Bayern de Munique levou uma punição da UEFA desta terça-feira (12) e com isso terá que jogar sem torcida como visitante nas quartas de final da principal competição de clubes do continente europeu.

A decisão foi tomada por causa de incidentes na última partida contra a Lazio, pelo duelo de ida das oitavas de final, no Estádio Olímpico de Roma e o clube alemão decidiu que não vai recorrer.

Diante dos italianos, os torcedores bávaros utilizaram artefatos de pirotecnia, como sinalizadores, coisa que já havia acontecido durante a na fase de grupos, contra o Copenhagen na Dinamarca.

Nas oitavas de final, o Bayern de Munique passou pela Lazio, após o vencer o confronto de volta da Champions League por 3 a 0, na Allianz Arena, com gols de Harry Kane (2x) e Thomas Müller.

Enquanto no jogo de ida do torneio da UEFA, os alemães terminaram o duelo com um a menos e foram superados pelos italianos por 1 a 0, no Estádio Olímpico de Roma.

Nas quartas de final, o Bayern de Munique agora aguarda sorteio para saber que será seu próximo adversário no caminho em busca do heptacampeonato da Champions, com datas marcadas para os dias 9 e 17 de abril.

O sorteio da definição dos confrontos da próxima fase do torneio continental, será realizado ainda nesta sexta-feira (15), na sede da UEFA, que fica localizada em Nyon, na Suíça, a partir das 8h (horário de Brasília).

Por outro lado, o foco do Bayern de Munique nesta temporada, ainda continua sendo o Campeonato Alemão e nesse momento, os comandados de Thomas Tuchel se mantém na segunda colocação com 57 pontos conquistados.

Na caça ao líder Bayer Leverkusen, o time bávaro retorna a campo neste sábado (16) e dessa vez para enfrentar o lanterna Darmstadt às 11h30, fora de casa, em confronto realizado pela 26ª rodada da Bundesliga, no Stadion am Böllenfalltor.

Bayern de Munique terá força máxima contra o Darmstadt pela Bundesliga neste fim de semana

Para esse confronto, o técnico Thomas Tuchel deverá escalar o Bayern de Munique com força máxima e também com a maioria de seus jogadores titulares à disposição neste fim de semana pelo Campeonato Alemão.

Em contrapartida, os bávaros seguem sem poder contar Tarek Buchmann, Bouna Sarr, Kingsley Coman e Noussair Mazraoui, que ainda estão lesionados.