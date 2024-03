Tiago Real fez história na Arábia Saudita. Pela primeira vez em mais de 60 anos, seu clube, o Al Jubail, celebrou seu primeiro acesso a segunda divisão do país. Muito com a ajuda do brasileiro.

Os números comprovam. Desde que desembarcou no Al Jubail após se destacar no Hajer FC, também da Arábia, o meio-campista soma 27 compromissos com a equipe: são oito assistências e três gols marcados. Tiago Real venceu 18, empatou quatro e perdeu apenas cinco jogos.

“Graças a Deus as coisas aqui aconteceram muito bem. Eles me receberam muito bem no clube desde o início, trataram minha família bem também, então me sinto a vontade por aqui. Corremos muito atrás desse acesso, o clube planejou isso lá no início, por isso a festa foi grande e merecida”, afirmou o jogador, com boas passagens no Brasil por Palmeiras, Coritiba e Ponte Preta.

Mas ainda há cobrança, revela Tiago Real. O objetivo dos donos do clube agora é o título da competição. Capitão da equipe, o brasileiro vem de gol olímpico em vitória por 4×0 e quer celebrar mais um troféu fora do Brasil. “É o que todos falam agora aqui internamente e é o que vamos buscar. Queremos o título, finalizar bem a competição levantando a taça seria sensacional. Conquistei títulos no Bahrein, mas seria meu primeiro aqui na Arábia Saudita. Vamos buscar”, finalizou.