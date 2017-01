Camarões assume liderança do Grupo A da Copa Africana de Nações

O meia Sébastien Siani (número 15) abriu caminho para a reviravolta de Camarões contra a Guiné-Bissau (Foto: Gabriel Bouys/Getty Images)

Teve início nesta quarta-feira (18) a segunda rodada da fase de grupos da Copa Africana de Nações de 2017. Quem teve mais motivos para comemorar hoje foi a seleção de Camarões, que venceu a Guiné-Bissau por 2 a 1, de virada, e assumiu a liderança do Grupo A porque os anfitriões do torneio tropeçaram novamente. O Gabão mais uma vez jogou mal e apenas empatou com Burkina Faso em 1 a 1, mesmo resultado da estreia, contra os guineenses. Ambos os jogos foram realizados no Stade de l'Amitié, em Libreville, capital gabonesa.

Agora, os camaroneses somam quatro pontos e dependem das próprias forças para passar de fase na próxima rodada. Mas o compromisso promete ser difícil. O adversário será o próprio Gabão, que não vai querer dar vexame diante da sua torcida. Gaboneses e burquinenses têm dois pontos cada e dividem a segunda colocação da chave. A lanterna Guiné-Bissau, que acumula apenas um ponto, enfrentará Burkina Faso na jornada derradeira. O vencedor desse confronto pode se classificar ao mata-mata, a depender do resultado do duelo entre os Leões Indomáveis e as Panteras.

A última rodada do Grupo A está marcada para as 16h (horário de Brasília) do próximo domingo (22). Camarões x Gabão será no Stade de l'Amitié, enquanto Guiné-Bissau x Burkina Faso será no Stade de Franceville.

Donos da casa empatam de novo

Gabão segue sem convencer seus torcedores na CAN 2017 (Foto: Gabriel Bouys/Getty Images)

A "dona da festa" parece não estar muito à vontade no seu próprio evento. Não demorou a ficar em desvantagem no marcador em seu segundo compromisso na CAN 2017.

Aos 11 minutos, uma das grandes esperanças de gol dos "Garanhões", Jonathan Pitroipa, que joga no Al-Nasr Dubai, dos Emirados Árabes Unidos, lesionou-se e foi substituído pelo companheiro de posição Prejuce Nakoulma. Pouco tempo depois, aos 23 minutos, após escanteio para o Gabão, o atacante do Kayserispor, da Turquia, aproveitou o desmantelo da defesa mandante e, em um rápido e fatal contra-ataque, colocou Burkina Faso na frente.

Os donos da casa rumaram ao ataque e conseguiram uma penalidade máxima aos 38. O goleiro Hervé Koffi derrubou o atacante Pierre-Emerick Aubameyang na área e foi advertido com o cartão amarelo pelo árbitro. O astro do Borussia Dortmund chamou a responsabilidade e empatou a peleja.

Mesmo tendo maior posse de bola ao longo da partida, as Panteras se mostraram pobres coletivamente e não foram capazes de quebrar o ferrolho adversário. Paralelamente a isso, destacou-se o comprometimento tático-defensivo dos burquinenses para segurar o resultado.

Nesse sentido, a grande imagem do jogo certamente foi a do zagueiro Yacouba Coulibaly mantendo-se em campo com uma touca. Ele, que joga no Racing Club de Bobo Dioulasso, da própria Burkina Faso, havia sofrido um corte depois de se chocar com o atacante gabonês Serge Kevyn.

O zagueiro de Burkina Faso, Yacouma Coulibaly (Foto: Gabriel Bouys/Getty Images)

E o Stade de l'Amitié registrou mais um empate em 1 a 1.

Camarões "espanta a zebra" e é líder

Leões Indomáveis suaram para vencer a sensação da CAN 2017, Guiné-Bissau (Foto: Gabriel Bouys/Getty Images)

Nossos irmãos lusófonos da Guiné-Bissau seguem dando o que falar. Depois de arrancarem um empate com o Gabão no jogo de abertura da CAN 2017, os Djurtus saíram na frente de Camarões com apenas 13 minutos de jogo, graças a um belo gol do meia Piqueti, que pertence ao Braga B, da segunda divisão portuguesa. O jovem de 23 anos pegou a bola no meio-campo, deu um chapéu no marcador, conduziu a pelota no ataque como se fosse dono dela, costurou a defesa camaronesa e estufou as redes.

Os Leões Indomáveis não se intimidaram e foram em busca da reviravolta. Chegaram ao empate aos 16 minutos da segunda etapa. Após troca de passes no campo de ataque, o atacante Benjamin Moukandjo, que balançou as redes no empate com Burkina Faso na estreia, ajeitou para o meia Sébastien Siani, jogador do Oostende, da Bélgica. Ele mirou o canto direito do goleiro Jonas e correu para o abraço.

A virada veio aos 34 minutos, quando o atacante Christian Bassogog, mesmo cercado por trocentos defensores, encontrou o defensor Michael Ngadeu-Ngadjui em condições de finalizar. O jogador do clube tcheco Slavia Praga acertou um lindo chute de fora da área e fez 2 a 1.

"O melhor ataque é a defesa": o zagueiro Ngadeu-Ngadjui anotou o gol da virada de Camarões sobre Guiné-Bissau (Foto: Gabriel Bouys/Getty Images)

Tendo o resultado adverso em vista, a Guiné-Bissau partiu para o abafa. Comandados pelo capitão e "maestro" Zezinho, os guineenses mostraram-se persistentes, mas pararam na forte marcação dos adversários e conheceram sua primeira derrota na Copa Africana.

Primeiro classificado ao mata-mata pode ser definido amanhã

Nesta quinta-feira (19), a sede do Grupo B, o Stade de Franceville, receberá o clássico norte-africano entre Argélia e Tunísia e o embate entre Senegal e Zimbábue.

Na primeira rodada, as Raposas do Deserto ficaram no 2 a 2 com o Zimbábue. Já as Águias de Cartago sucumbiram diante do Senegal: 2 a 0. Os arquirrivais tentarão se recuperar na CAN às 14h, horário de Brasília. Três horas mais tarde, os Leões de Teranga medirão forças contra os Amarelos, que estão de volta à Copa Africana após nove anos de ausência.

Independentemente do resultado de Argélia x Tunísia, os senegaleses carimbam o passaporte à fase de mata-mata em caso de vitória sobre os zimbabueanos, já que, dessa forma, não seriam mais alcançados pela seleção derrotada no clássico - ou por ambas, se argelinos e tunisianos empatarem - nem pelo seu adversário.