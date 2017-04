Presionados, Fiorentina e Inter se enfrentam para manter esperanças de vagas europeias

Tentando salvar suas temporadas com uma vaga à Europa League, Fiorentina e Internazionale duelam em um dos clássicos da Itália neste sábado (22), às 15h45, em Florença. As duas equipes vêm de resultados decepcionantes em dérbis na Serie A e, um tropeço, deixa os times ainda mais longe do Milan, 6º colocado.

A Viola, então invicta em casa, vem de derrota para o Empoli, no dérbi toscano, por 2 a 1, com gol polêmico sofrido nos acréscimos, desperdiçando a chance de ficar a apenas três pontos da zona europeia. Já a Inter, empatou com o Milan na última rodada, após abrir 2 a 0, acabou sofrendo o empate já aos 52 do segundo tempo.

No primeiro turno, a Internazionale bateu a Fiorentina por 4 a 2, em jogo que os nerazzuri abriram vantagem de três gols logo no começo, viram a Viola perder um jogador expulso, mas mesmo assim pressionar e marcar dois gols, antes de fechar a vitória no fim. Antes disso, os de Florença tinham vencido os quatro confrontos anteriores.

Ameaçadíssimo no cargo, Paulo Sousa quer Viola acreditando

Após a derrota em casa para o Empoli - que não vencia há oito rodadas -, a Fiorentina perdeu uma das poucas coisas de que podia se orgulhar na temporada: a invencibilidade em casa na Serie A, além de ter voltado a perder após seis rodadas no campeonato. Com 52 pontos, em 8º lugar, a Viola tem que tirar um déficit de seis pontos em seis jogos para o Milan se quiser ir à Europa League pela quinta temporada em sequência.

Sem muito prestígio pela temporada que a Fiorentina desenvolve, o técnico Paulo Sousa dificilmente continuará em Florença para a próxima temporada. Sem querer comentar sobre o futuro, o português espera que o time aprenda com a derrota no dérbi para superar a Inter.

"Depois da derrota para o Empoli, não tivemos nenhum contato com a diretoria. Sempre há algo para se aprender em toda derrota. Nós agora temos outro oponente e outra dificuldade. Faremos as melhores decisões para conseguir os três pontos. É isso o que eu quero e o que espero que aconteça. Nós temos que ter uma melhor performance para vencer o jogo e tentaremos com todas as forças", disse.

Em relação a rodada anterior, Paulo Sousa não poderá contar com seu artilheiro Kalinic, 14 gols, que foi expulso após o jogo por reclamar com a arbitragem pelo pênalti que deu a vitória ao Empoli, e sofreu dois jogos de suspensão. O zagueiro Gonzalo Rodríguez não se recuperou de lesão e também está fora do jogo.

Pressionado, Pioli acredita em evolução da Inter

Depois de duas derrotas em sequência, a Inter parecia que conseguiria uma reação no clássico contra o Milan, mas cedeu o empate após abrir 2 a 0. Com 56 pontos, em 7º lugar, os nerazzuri estão dois atrás do rival de Milão. A quatro jogos sem vencer, uma nova derrota pode afastar ainda mais o time de uma vaga europeia.

Também pressionado, o técnico Stefano Pioli avaliou como normal a insatisfação por conta dos maus resultados, mas acredita que o time possa continuar evoluindo nesse fim de temporada.

"É fácil apoiar o técnico quando as coisas estão boas, mas eu tenho sorte porque a diretoria está nos apoiando bem, mas as coisas não podem ser sempre boas. Eu estou envolvido como todos para os resultados e nós temos que fazer melhor. As vozes mudam de semana a semana, mas nosso modo de trabalho não mudou. Eu penso que somos um time capaz de melhorar de posição, de alcançar o mais alto possível, e no futuro assentarmo-nos nas mais altas posições. A viagem à Florença é muito importante, mas não decisiva", avaliou.

Em relação à rodada anterior, a Inter só não poderá contar com o lateral-esquerdo Ansaldi, contundido. Pioli deve mandar a campo a mesma escalação do clássico com a Inter, com a única dúvida entre João Mário e Banega.