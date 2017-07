México vira para cima da Rússia e avança na Copa das Confederações

Apesar do bom início russo, o México conseguiu neste sábado sua classificação para a próxima fase da Copa das Confederações após bater os donos da casa de virada. O gol de Lozano, após falha bizarra do goleiro Akinfeev, sacramentou a eliminação da Rússia.

Com a vitória o México empata com Portugal na liderança do grupo A e passa em segundo já que possui saldo de gols menor que os lusitanos. Os mexicanos aguardam as partidas do grupo B para saber do seu adversário da próxima fase que provavelmente ficará entre Chile e Alemanha.

Rússia sai na frente, não consegue segurar e sofre empate mexicano

Precisando da vitória, a Rússia comandou as ações nos primeiros minutos com sua marcação no campo de ataque, dificultando a saída de bola da zaga mexicana que por diversos momentos errou passes e teve que dar chutão para o ataque visando se livrar da pressão imposta pelos russos.

O resultado desta marcação veio ainda na primeira metade do primeiro tempo quando Smolov recebeu na entrada da área, finalizou com força e viu a bola explodir na trave. Na sequência do lance, no entanto, Samedov recebeu livre na área e finalizou rasteiro e sem dar chances para Ochoa, abriu o placar.

Ian Walton/Getty Images

Atrás do placar, o México não demorou para reagir e buscar o empate. 6 minutos depois, Herrera fez bom lançamento da intermediária, a defesa russa não conseguiu afastar e Araujo subiu para completar por cima de Akinfeev e ver a bola morrer no fundo das redes, acabando com a festa russa.

Francois Nel/Getty Images

Após o gol o jogo passou a ser de ataque nos dois lados mas sem levar perigo para nenhum dos goleiros. A Rússia, precisando da vitória, foi quem mais buscou pressionar o adversário enquanto o México preferiu agir de maneira mais cautelosa, buscando contra ataques.

Akinfeev falha e Lozano sacramenta a eliminação russa

O início do segundo foi semelhante ao início do primeiro, com pressão russa pelo resultado. Assim como em boa parte da primeira etapa, o México esperou o adversário em seu campo de defesa e abusou da velocidade de seus atacantes para contra atacar e levar perigo aos russos.

Nesse estilo, logo aos 6 minutos da segunda etapa, após um chutão da zaga, Lozano disputou no alto com Akinfeev e mandou a bola para o fundo das redes após falha grotesca do goleiro russo. Apesar de ter sido no início do segundo tempo o gol sacramentou a passagem de fase mexicana.

Além do gol outro fator foi importante para a eliminação russa, a a expulsão de Zhirkov após o mesmo aplicar uma cotovelada em Layún. O juiz da partida aplicou o vermelho direto ao jogador que deixou o gramado sem reclamar. A partir daí, apesar das investidas russas, nada foi suficiente para vencer Ochoa.