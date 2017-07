Portugal goleia a Nova Zelândia e está na semifinal da Copa das Confederações

Neste sábado (24), pela ultimada rodada da primeira fase da Copa das Confederações, Portugal goleou a Nova Zelândia por 4 a 0, com gols de Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, André Silva e Nani.

No outro jogo do grupo, o México venceu a Rússia de virada, por 2 a 1, e garantiu o segundo lugar do grupo. A seleção lusitana ficou com o saldo positivo de 5, contra saldo positivo de 2 dos comandados por Osório. Os donos da casa ficaram com três pontos e os campeões da Oceania terminaram zerados.

Cristiano Ronaldo aparece e coloca Portugal na frente

Já sem chances de classificação e jogando apenas para cumprir tabela, a Nova Zelândia começou pressionando e criando boas chances de gol.

Passado o “susto” inicial, Portugal fez valer o maior domínio tático e técnico e dominou a partida sem sofrer novos sustos.

O time português deve duas boas chances de cabeça, uma defendida pelo goleiro e outra que parou no travessão.

A história começou a mudar quando foi marcado pênalti em cima de Danilo. Na cobrança, Cristiano Ronaldo bateu firme e fez 1 a 0.

4 minutos depois, em ótima troca de passes de Quaresma e Eliseu, Bernardo Silva apareceu livre na área e fez 2 a 0 para os lusitanos.

Portugal diminui o ritmo, mas goleia a Nova Zelândia

Voltando do intervalo, a superioridade lusitana se manteve, mas o ritmo do jogo caiu. Portugal buscava apenas administrar o placar e garantir a liderança do grupo.

Mas apesar do ritmo lento, a seleção de Fernando Santos teve uma baixa importante para a semifinal – Pepe fez uma falta boba e acabou levando o cartão amarelo, sendo suspenso na próxima fase.

Mais uma vez, o destaque dos campeões da Oceania foi Marinovic, que apareceu com ótimas defesas, evitando uma goleada ainda maior.

No terceiro gol, Quaresma roubou a bola e ela sobrou para André Silva, que partiu para o ataque e em jogada individual, bateu forte sem chances para o goleirão.

Um pouco depois foi a vez de Nani marcar o dele, o camisa 17 pedalou dentro da área e bateu firme, fechando o placar.