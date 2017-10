O declínio do Chile: de bicampeão da Copa América a fora da Copa do Mundo

Foto: Alexandre Schneider/Getty Images

Após conquistar o título da Copa América 2015 e a edição Centenária do torneio no ano seguinte, o Chile começou bem a trajetória nas Eliminatórias conseguindo uma vitória sobre o Brasil. Porém, o caminho terminou com derrota para os brasileiros e sem chances de vaga na Copa do Mundo de 2018 na Rússia.

+ Com dois gols de Gabriel Jesus, Brasil vence e Chile fica de fora da Copa do Mundo

O Chile foi o único capaz de vencer o Brasil nas Eliminatórias. A mudança de técnico salvou os brasileiros, os únicos que chegaram na última rodada já garantido na Copa do Mundo. Já os chilenos, que durante a caminhada perderam o técnico Sampaoli, não tiveram a mesma sorte.

Há dez anos, o Chile sofria um dos piores momentos de sua história no futebol. A seleção ficou fora de duas Copas seguidas e tinha uma equipe envelhecida. O jogo começou a virar quando Marcelo Bielsa tornou-se técnico. Surgiu uma geração que quase dez anos depois teve uma participação digna na Copa do Mundo e conquistou duas Copas América em sequência, tendo o auge com Jorge Sampaoli.

A saída de Jorge Sampaoli por desentendimento com a federação chilena foi o início do declínio da seleção. O desempenho da equipe já não estava perto do que foi apresentado entre 2011 e 2015, mesmo com a conquista da Copa América Centenário.

Pizzi tornou-se o novo treinador, mexeu pouco nas convocações e praticamente não mudou as características da equipe. Mesmo assim, o Chile sofria para impor seu jogo e acumulou tropeços. Queda física e problemas de relacionamento no vestiário afetaram no desempenho em campo e acabaram com o sonho dos chilenos disputarem mais uma Copa do Mundo. Além da eliminação, a derrota para o Brasil pode significar também o fim da melhor geração chilena.