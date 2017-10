Sorteio define jogos das oitavas de final da Uefa Women's Champions League

Foto: Reprodução/UEFA

A Uefa Women's Champions League tem definidos seus oito confrontos da fase de oitavas de final para essa temporada, após sorteio realizado em Nyon, Suíça. O Lyon, defensor do título, fará uma longa viagem até o Cazaquistão onde enfrentará o BIIK Kazygurt. O Chelsea, que eliminou o Bayern München na fase de dezesseis avos de final, terá um confronto complicado diante do FC Rosengard, ex-time de Marta e Lieke Martens.

O primeiro confronto a ser sorteado foi entre o Sparta Praga, atual campeão tcheco e o Linköpings, atual campeão sueco. Na fase anterior, o Sparta passou sem dificuldades pelo PAOK da Grécia, com um 8 a 0 no placar agregado, enquanto o Linköpings venceua equipe cipriota do Apoel Limassol por 4 a 0 no agregado. O confronto de ida será na República Tcheca e a volta na Suécia.

O Barcelona, vice-campeão espanhol e semifinalista da última edição da UWCL, enfrentará o Gintra Universitetas da Lituânia, que surpreendeu o FC Zürich na fase anterior, enquanto o clube blaugrana passou sem dificuldades pelo Avaldsnes da Noruega. O Wolfsburg, que eliminou o Atlético de Madrid por 15 a 2 no agregado, terá mais um campeão nacional pelo caminho: a Fiorentina, estreante na competição. A outra equipe italiana no torneio, o Brescia, terá pela frente o vice campeão francês, Montpellier.

Outro semifinalista da edição passada, o Manchester City jogará diante do LSK Kvinner da Noruega, enquanto o rival Chelsea terá novamente um difícil confronto, dessa vez diante da equipe do FC Rosengard da Suécia, em partidas que marcarão o retorno de duas jogadoras a seus antigos clubes: a goleira sueca do Chelsea, Hedvig Lindahl e a zagueira inglesa Anita Asante, enfrentarão clubes os quais já defenderam. Vale lembrar que o Chelsea nunca chegou a fase de quartas de final do certame continental, podendo alcançar o feito pela primeira vez em três participações na UWCL.

Os confrontos de ida serão realizados nos dias 8 ou 9 de novembro, enquanto os jogos de volta serão realizados uma semana depois.