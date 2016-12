Reus marca nos acréscimos e Borussia Dortmund arranca empate fora de casa contra Colônia

O Colônia encarou o Borussia Dortmund no Rhein Energie Stadion em jogo válido pela 14ª rodada da Bundesliga 2016/17, neste sábado (10). As duas equipes buscando se aproximar da zona de classificação da UCL. Os bodes querendo vencer após dois jogos e enfrentou um time que veio animado para este jogo.

Em duelo muito truncado e nervoso a partida terminou empatada em 1 a 1 o gol do time da casa foi marcado por Rudnevs. Para os visitantes o gol foi de Reus. Com o resultado manteve os bodes na sétima colocação com 23 pontos. Já os aurinegros estão em sexto com 25 pontos.

A próxima partida do Colônia é contra o Werder Bremen no Weserstadion no próximo sábado (17). Enquanto que o Borussia Dortmund enfrenta o Hoffenheim na Rhein Neckar Arena na próxima sexta-feira (16).

Em primeiro tempo truncado, Rudnevs coloca os bodes em vantagem

Buscando subir na tabela de classificação os aurinegros deu seu cartão de visitas logo aos 2 minutos numa linda jogada de Dembélé, o jovem francês se livrou da marcação e cruzou na medida para Reus que mesmo caído arriscou por cima.

Um minuto depois os bodes deram a reposta na escapada de Rudnevs, o letão ganhou no corpo de Durm e cruzou rasteiro para Özcan arriscar colocado e pra fora, perdendo a chance de abrir o marcador.

O time aurinegro tentou com a bola no chão e aos 20 minutos Castro tocou para Dembélé, o jogador tentou de canhota e mandou por cima da meta de Kessler que só acompanhou a bola subir por cima.

Mas aos 28 minutos o time da casa abriu o marcador em cobrança de falta batido por Jonas Hector, o lateral da seleção alemã levantou na área a bola chegou à cabeça de Rudnevs que de leve mandou no canto esquerdo de Weidenfeller, deixando sua equipe em vantagem no marcador.

Reus empata aos 45 e arranca o empate para sua equipe fora de casa

Na etapa final os bodes tiveram tudo para aumentar aos 5 minutos Osako acionou Modeste, o artilheiro da equipe saiu de frente com Weidenfeller, mas arriscou pra fora, perdendo uma excelente oportunidade.

A equipe visitante foi tentando de todas as formas e na cobrança de escanteio batido por Schmelzer a defesa conseguiu afastar e a bola sobrou para Durm só que o camisa 37 arriscou sem direção.

Por pouco não conseguiram empatar a partida aos 29 minutos Dembélé deu ótimo passe para Reus que arriscou ao gol só que Kessler atento fez a defesa. O time mandate teve uma boa chance em cobrança de falta batido por Rausch, o lateral bateu com perigo, mas Weidenfeller estava no lance.

Só que aos 45 minutos o time aurinegro chega ao empate Dembélé tocou para Adrián Ramos, o colombiano cruzou rasteiro na medida para Marco Reus de chapa mandar no cantinho e deixar tudo igual.

Já nos acréscimos os bodes perderam o meio-campista Özcan, o jovem jogador como já tinha cartão amarelo foi expulso ao fazer falta dura em cima de Dembélé. O resultado não foi bom para as duas equipes que buscavam retornar a zona de classificação da Uefa Champions League.