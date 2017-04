Thomas Müller mostra confiança em virada do Bayern sobre Real: "Nada é impossível"

(Foto: Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images)

Na Uefa Champions League, a situação do Bayern de Munique não é fácil. Diferente dos certames nacionais, quando reina de maneira absoluta, os bávaros precisam de uma missão duríssima para continuar em busca do sexto título europeu. Após a derrota de virada para o Real Madrid, a equipe alemã precisa vencer por dois gols de vantagem ou repetir o placar do primeiro jogo em seu favor para levar a decisão ao tempo extra.

Ainda assim, o time não jogou a toalha. Pelo menos é o que afirma o atacante Thomas Müller. Mesmo em um desempenho abaixo do esperado, o atleta afirma que todo o time está motivado em buscar uma histórica virada longe de seu torcedor.

"Não é um desafio. Vamos para Madrid bem cientes do fato de que nada é impossível. Ficamos irritados todas as vezes que não ganhamos, mas temos a nossa própria maneira de jogar. Não importa quais são os problemas ou lesões que temos de lidar, somos sempre capazes de colocar uma equipe forte no campo. Sabemos que estamos em desvantagem, mas não é impossível. Precisamos de dois gols e temos 90 minutos para isso", disse.

O camisa 25 rebateu quando disse, após a derrota em casa, que não precisava de um milagre no segundo confronto diante dos merengues e afirmou que os bávaros não serão tímidos, mesmo longe de sua torcida.

"Sabemos como este jogo pode ser difícil, mas também sabemos quais são nossas chances. Na teoria, só precisamos do mesmo resultado que tivemos depois do primeiro tempo no primeiro confronto. Se nós vencermos por 2 a 1 e tivermos penalidades máximas, estaremos próximos de conseguir a classificação. As coisas podem acontecer muito rápidas no futebol. Não precisamos de um milagre como o Barcelona teve em sua partida de volta contra o PSG. Nós não seremos inibidos contra eles", continuou.

Em conclusão, Thomas Müller afirmou que a situação atual não pode ser comparada ao que houve na temporada 2011/2012, quando o Bayern de Munique parecia eliminado, mas venceu o Real Madrid nos pênaltis, e destacou o potencial do grupo para continuar em busca do título da Uefa Champions League. "O importante é que temos muita experiência na equipe, mas também a força de vontade e mentes claras que queremos alcançar muito. Teremos que ser corajosos na quinta-feira e vamos ver o que acontece", finalizou.

O time está praticamente pronto para o duelo depois do treinamento realizado no último domingo (16). As possíveis ausências por lesão são os zagueiros Hummels e Jérôme Boateng. Outro defensor, Javi Martínez, saiu lesionado no empate sem gols contra o Bayer Leverkusen e suas condições são duvidosas.

A boa notícia no setor ofensivo, no entanto, é o retorno do artilheiro Robert Lewandowski. Com isso, Thomas Müller, usado como centroavante nos jogos em que o polonês esteve ausente, pode voltar ao banco de reservas. "Estou muito feliz. Eu estou extremamente satisfeito que eu fiz parte do treinamento hoje. Está tudo bem", afirmou o camisa 9.