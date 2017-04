Bayern não aproveita vantagem numérica e apenas empata com Leverkusen

Com pensamento quase exclusivo na Champions League, o Bayern de Munique visitou o Bayer Leverkusen neste sábado (15) pela 29ª rodada da Bundesliga, na BayArena. Visando uma reviravolta em Madrid pela Champions, Carlo Ancelotti mandou uma equipe alternativa para o confronto, que terminou empatado em 0 a 0, graças a uma excelente atuação do goleiro Leno.

Apesar do resultado, o Bayern ainda detém uma vantagem de oito pontos em relação ao vice-líder RB Leipzig, enquanto o Leverkusen, em uma temporada aquém das expectativas, aparece em 11º lugar, de maneira momentânea, uma vez que ainda poderá ser ultrapassado pelo Werder Bremen.

Na próxima rodada os bávaros tentarão se aproximar mais ainda de sua 5ª conquista consecutiva, quando, no sábado (22), receberá o Mainz 05 na Allianz Arena. Já os aspirinas terão a missão de derrotar o Freiburg fora de casa, na Floresta Negra, no domingo (23).

Chances de ambos os lados, mas sem gols

Os primeiros minutos de partida, como de costume, foram de domínio do Bayern de Munique na posse de bola, no entanto, as primeiras chances da partida surgiram através de jogadas de ataque dos aspirinas, primeiramente com Kevin Volland, e em uma segunda oportunidade com Kampl, dessa vez em finalização de fora da área. Juan Bernat, em situação semelhante a de Kampl, teve a primeira oportunidade da equipe visitante, mas também sem oferecer qualquer perigo ao goleiro.

A partida começou a ficar mais interessante a partir dos 30’, quando Brandt desperdiçou uma excelente oportunidade de abrir o marcador após boa participação de Volland. A resposta dos bávaros foi imediata, e em uma pressão estratosférica, em duas oportunidades, primeiro com Douglas Costa, exigindo excelente defesa de Leno, e posteriormente com Vidal, que cabeceou para o gol, todavia Toprak, de alguma forma inexplicável, conseguiu evitar, quase em cima da linha.

Os visitantes voltaram a incomodar em outras duas boas oportunidades e mais uma vez com ambas sendo desperdiçadas, mantendo a igualdade no placar na primeira etapa.

Bayern persiste, tenta marcar, mas esbarra em Leno

O panorama da etapa complementar não foi diferente, com o Bayern ditando as ações ofensivas do cotejo, e mais uma vez parando em grande atuação de Leno. Os bávaros tentaram chegar ao primeiro gol da partida, mas esbarram em Leno, depois de grande jogada individual de Douglas Costa, o brasileiro serviu Müller, mas o atacante não conseguiu finalizar porque Leno não deu condições dele finalizar. Tudo parecia que ficaria mais fácil para o atual tetracampeão quando Jedvaj foi expulso, após receber o segundo cartão amarelo, mas não foi o que ocorreu.

Os bávaros continuaram pressionando e até lançaram Arjen Robben em campo, na vaga de Douglas Costa, mas isso não foi suficiente para superar a boa disposição defensiva dos aspirinas, que ainda tentavam ameaçar nos contra-ataques, porém sem muito perigo ao arqueiro Manuel Neuer, que foi basicamente um mero espectador na etapa complementar, enquanto seu companheiro de posição, Leno, teve muito trabalho do outro lado, muito bem executado.

O experiente Lahm ainda teve a chance de sacramentar a vitória dos bávaros nos minutos finais, mas o lateral, praticamente na marca da cal, desperdiçou.