Schalke 04 encara Ajax precisando reverter vantagem para avançar às semifinais

Precisando virar um placar adverso de 2 a 0 do primeiro jogo em Amsterdam, o Schalke 04 recebe na tarde desta quinta-feira (20), às 16h05 o Ajax na Veltins-Arena, em partida de volta, válida pela fase de quartas-de-final da Uefa Europa League.

Apesar de vir de derrota de 2 a 1, fora de casa, para o SV Darmstadt 98, clube que está na zona de rebaixamento, pela última rodada da Bundesliga, o técnico dos Azuis Reais, Markus Weinzierl mostra-se confiante de que sua equipe é capaz de conseguir o resultado e avançar as semi-finais. Para a partida, o Schalke terá o retorno do experiente atacante holandês Klaas-Jan Huntelaar.

Vindo de goleada por 4 a 1 sobre o Heerenveen, o time comandado por Peter Bosz chega com boa vantagem para a partida na Alemanha. O treinador revelou em entrevista que pretende manter uma postura agressiva nos primeiros minutos e evitar o "Gegenpressing" do time alemão. Para o confronto, o Ajax não vai poder contar com o lateral-esquerdo Sinkgraven, que está lesionado.

Postura ofensiva para buscar o resultado

Finalmente de volta a Veltins-Arena, após duas partidas longe de Gelsenkirchen, o time do Schalke 04 reencontra sua torcida, que promete apoiar e empurrar a equipe do primeiro ao último minuto em busca da vaga para a próxima fase.

Para conseguir a qualificação, o Markus Weinzierl colocará a equipe para frente, fazendo o "Gegenpressing", filosofia que o técnico gosta, com sua equipe marcando no campo do adversário no começo da partida e pressionando sempre quando estiverem com a bola, para recuperar rápido a posse. Caso os Azuis Reais consigam impor sua forma de jogo, o Ajax passaria por sérias dificuldades, uma vez que muitas das jogadas do time holandês tem por característica começarem a serem construídas desde o campo defensivo.

"Na partida de ida, nós dissemos que queríamos nos por em vantagem para nos classificarmos. Infelizmente isso não foi possível, agora nós temos de fazer de tudo para melhorar a nossa situação e tentar fazer algo espetacular. Nossa torcida vai criar uma grande atmosfera para o jogo e isso com certeza vai nos incentivar, contamos com eles desde os primeiros minutos da partida. Daremos o nosso melhor", disse o meio-campista Leon Goretzka.

Ajax em busca de um gol fora para encaminhar a vaga

Com o resultado favorável conquistado em Amsterdam, o Ajax agora terá de suportar a pressão do Schalke numa Veltins-Arena lotada. O técnico Peter Bosz espera uma "tempestade" do time alemão, no entanto afirmou que não tem a intenção mudar a forma de sua equipe jogar.

Sabendo da qualidade do adversário, Bosz não pretende colocar sua equipe em campo apenas para se defender e sair nos contra-ataques. Segundo o treinador, o Ajax vai para buscar um gol fora de casa e encaminhar a classificação. Para a obtenção deste objetivo, o time holandês terá o retorno do atacante Kasper Dolberg aos titulares.

"O time do Schalke vai fazer uma tempestade em Gelsenkirchen, cabe a nós suportar a tormenta e nos superarmos para avançar. Na semana passada nós jogamos com tudo, mas infelizmente o adversário se manteve vivo. Amanhã creio que vamos ter um jogo diferente do de Amsterdam, mas nossa forma de jogar será a mesma", falou Peter Bosz.