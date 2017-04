Erzgebirge Aue busca empate contra Hannover e seguem fora do rebaixamento

O Erzgebirge Aue enfrentou o Hannover no Sparkassen-Erzgebirgsstadion em partida válida pela 30ª rodada da 2. Bundesliga 2016/17, neste sábado (22). Os violetas buscando se afastarem da zona de rebaixamento jogou contra um adversário que luta para retornar a primeira divisão da próxima temporada.

Em partida de quatro gols o duelo terminou empatado em 2 a 2 os gols do time da casa foram marcados por Köpke e Nazarov. Para os visitantes os gols foram de Anton e Harnik. Com o resultado manteve os violetas fora da zona de rebaixamento em 15° com 33 pontos. Já os vermelhos continuam em segundo com 57 pontos.

A próxima partida do Erzgebirge Aue será diante do Würzburger Kickers nesse mesmo estádio. Enquanto que o Hannover recebe o Fortuna Düsseldorf na HDI-Arena, os jogos serão realizados no próximo domingo (30).

E os visitantes abriram o marcador aos três minutos em cobrança de falta batido por Prib e a bola encontrou a cabeça de Anton que subiu mais que os marcadores e mandou para as redes, deixando os vermelhos em vantagem.

Depois o time mandante teve tudo para empatar o confronto na boa jogada de Kvesic ao arriscar ao gol obrigar Tschauner fazer a defesa e na sobra Köpke mandar nos pés do arqueiro e perder a oportunidade de igualar o duelo. Mas aos 35 minutos o mesmo atacante igualou o confronto ao receber ótimo passe de Fandrich e se livrar o goleiro, empatando o jogo na etapa inicial.

Na segunda etapa os vermelhos desempataram após o desarme feito por Fossum, o norueguês lançou para Füllkrug cruzar na medida para Harnik mandar de chapa e colocar sua equipe de volta à frente do placar.

Só que nos acréscimos da partida aos 49 minutos os violetas conseguiram o empate, Breitkreuz desviou a bola no meio do caminho e Nazarov arriscou ao gol e mandou no canto direito de Tschauner, arrancando um pontinho para sua equipe.

Em outro jogo de quatro gols Heidenheim e Arminia Bielefeld ficaram no empate

Na Voith-Arena o Heidenheim jogou contra o Arminia Bielefeld, os blau-rot fazendo um segundo turno abaixo do esperado teve pela frente um time desesperado e que luta contra o rebaixamento.

A partida foi equilibrada e terminou em 2 a 2 os gols do time da casa foram de Dick contra e Wittek. Para os visitantes os gols foram marcados por Schütz e Klos. Com o resultado manteve os blau-rot na sétima colocação com 40 pontos. Já os arminen continuam em penúltimo com 31 pontos.

O próximo jogo do Heidenheim é contra o St. Pauli no Millerntor-Stadion na próxima sexta-feira (28). Enquanto que o Arminia Bielefeld recebe o Greuther Fürth na Schüco Arena no próximo sábado (29).