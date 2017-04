Sandhausen encerra longo jejum e rebaixa Karlsruher à 3. Liga

O Sandhausen enfrentou Karlsruher no Hardtwaldstadion em jogo válido pela 30ª rodada 2. Bundesliga 2016/17, neste domingo (23). A equipe alvinegra estava há dez jogos sem vencer e jogou contra um time que ainda aspirava em continuar na segunda divisão, mas sua situação estava muito complicada.

A equipe da casa foi mais eficiente e goleou pelo placar de 4 a 0 com gols de Sukuta-Pasu duas vezes, Pledl e Kosecki completaram o marcador. Com o resultado levou o time alvinegro para nona colocação com 38 pontos. Já os azuis estão rebaixados a terceira divisão e continuam com 22 pontos na última colocação.

E o próximo jogo do Sandhausen é diante do Union Berlin no Stadion Ann den Alten Försterei na próxima sexta-feira (28). Enquanto que o Karlsruher recebe o Kaiserslautern no Wildparkstadion no Südwest-Derby no próximo sábado (29).

Os mandantes se aproveitando do desespero do adversário abriram o marcador aos 17 minutos numa falha do goleiro Orlishausen que foi tentar sair jogando e furou ao chutar, dando a bola nos pés de Sukuta-Pasu que oportunista mandou para o gol vazio e colocou os alvinegros na frente do placar.

Depois aumentaram a vantagem aos 33 minutos na boa jogada de Sukuta-Pasu que se livrou de dois marcadores e deu de bandeja para Pledl sem marcação sair de frente com Orlishausen e marcar o segundo gol do jogo.

Na etapa final o time alvinegro fez o terceiro aos 23 minutos a jogada começou na lateral e Stiefler serviu para Sukuta-Pasu arrancar em diagonal pela esquerda e em seguida invadir a área e mandar na saída do goleiro, marcando seu segundo gol no confronto.

E no final da partida aos 45 minutos fecharam a conta no chutão do campo de defesa e a bola chegou aos pés de Pledl cruzar para o meio da área e chegar aos pés de Kosecki apenas desviar e quebrar o jejum de dez jogos e rebaixar os azuis para terceira divisão.

Braunschweig marca seus gols na segunda etapa e derrota o Bochum e continua na briga pelo acesso

No Eintracht-Stadion o Eintracht Braunschweig enfrentou o Bochum, os leões brigando por uma vaga direta a elite da próxima temporada teve por outro lado um adversário que só joga para cumprir tabela e já não tem mais nada a fazer no campeonato.

Os mandantes jogaram melhor e venceram por 2 a 0 com dois gols de Nyman. Com o resultado levou os leões para vice-liderança com 57 pontos, a mesma pontuação do seu arquirrival Hannover, mas leva vantagem no saldo de gols. Já os camundongos estão 10° com 37 pontos.

O próximo jogo do Eintracht-Braunschweig é contra o 1860 Munique na Allianz Arena no próximo domingo (30). Enquanto que o Bochum recebe o Dynamo Dresden no Vonovia Ruhrstadion na próxima sexta-feira (28).

No duelo entre equipes da Baviera, Würzburger Kickers e Nuremberg só empatam

O Würzburger Kickers recebeu o Nuremberg na Flyeralarm-Arena em confronto de duas equipes bávaras. A equipe vermelha que começou bem a temporada, está há um longo tempo sem vencer e agora briga para não voltar a terceira divisão e enfrenou um rival que já não tem mais chances de subir a elite.

Num duelo equilibrado a partida terminou em 1 a 1 o gol do time da casa foi marcado por Rama. Para os visitantes o gol foi de Teuchert. Com o resultado deixou o time vermelho na 14° com 33 pontos. Já o Der Club é o oitavo com 39 pontos.

A próxima partida do Würzburger Kickers é contra o Erzgebirge Aue no Sparkassen-Erzgebirgsstadion no próximo domingo (30). Enquanto que o Nuremberg recebe o Stuttgart no Stadion Nürnberg no próximo sábado (29).