Hoffenheim supera Frankfurt com gol no fim e assegura vaga inédita na Champions League

Disputando uma vaga direta na fase de grupos da próxima Uefa Champions League, o Hoffenheim recebeu o Eintracht Frankfurt neste domingo (30), na WIRSOL Rhein-Neckar-Arena, pela 31ª rodada da Bundesliga, em um confronto que sacramentou a classificação do Hoffenheim para a UCL pela primeira vez em sua história, graças a um triunfo por 1 a 0, com gol anotado por Hübner.

A vitória manteve o Hoffenheim em 3º lugar no campeonato nacional, com 58 pontos, enquanto o Frankfurt, em queda livre, agora ocupa o 11º lugar, com 41 pontos.

Na próxima rodada da Bundesliga o Hoff terá um confronto direto com o Borussia Dortmund, no sábado (6), fora de casa, no Signal Iduna Park. Já o Frankfurt, dentro de seus domínios, receberá o desesperado Wolfsburg, no mesmo dia.

Gol nos minutos finais asseguram classificação do Hoffenheim à Champions League

Impulsionados pela expectativa de alcançar sua primeira participação no torneio continental mais importante, o Hoffenheim iniciou o confronto tentando imprimir seu ritmo, mas foi previamente bloqueado pela defesa consistente do Frankfurt, que cedeu a primeira oportunidade ao adversário apenas aos 26’, quando Sandro Wagner, e posteriormente Amiri, tentaram completar cruzamento perigoso de Pavel Kaderabek, salvo pelo defensor Michael Hector.

Com uma postura diferente na etapa complementar, os Eagles foram mais perigosos, inclusive chegando a balançar as redes com o zagueiro David Abraham – no entanto o tento foi anulado por posição irregular. Os donos da casa ainda se salvaram de sair em desvantagem, graças a uma oportunidade incrível desperdiçada por Haris Seferovic.

Encaminhando para um empate, o surpreendente Hoffenheim do jovem técnico Julian Nagelsmann apareceu novamente, já nos minutos finais da partida, alcançando o gol da vitória em uma jogada de escanteio, através de uma cabeçada certeira de Hübner – levando a equipe para o sétimo triunfo consecutivo em seus domínios e uma classificação inédita à Champions League