Aubameyang bate recorde e Borussia goleia Rielasingen-Arlen na Copa da Alemanha

Após ser derrotado pelo o Bayern de Munique na Supercopa, o Borussia Dortmund voltou a campo nesse sábado (12) e venceu o Rielasingen-Arlen, que joga a Verbandsliga Südbaden – sexta divisão do futebol alemão – no Schwarzwald-Stadion, com três gols de Aubameyang e um de Bartra, em partida válida pela primeira rodada da Copa da Alemanha.

Como já era esperado, o time mandante – por ser tecnicamente bem inferior – abdicou de atacar e praticamente defendeu com os seus onze jogadores no campo de defesa. Por isso, a equipe de Petr Bosz tinha muitas dificuldades em quebrar essa retranca e conseguir transformar a enorme posse de bola em chances de gol.

Aos onze minutos, o ataque dos aurinegros deu resultado: da parte central do campo, Sahin fez um lindo lançamento para o estreante Jan-Niklas Beste, promovido da base, receber livre e tocar para Bartra abrir o placar com um bonito chute de letra. No decorrer da primeira etapa, o jogou virou um ataque contra defesa e, apesar de atacar muito, o Borussia Dortmund apenas conseguiu aumentar sua vantagem aos 40 minutos, em um gol de pênalti, marcado por Aubameyang.

Marc Batra abriu a contagem para o Dortmund (Foto: Bongarts/Adam Pretty)

Na etapa complementar, a situação da partida mudaria: o Borussia Dortmund permaneceria pressionando, mas o Arlen não ficou apenas defendendo e tentou começar a buscar o campo de ataque. Com isso, o terceiro gol dos aurinegros sairia em um rápido contra-ataque, quando Dahoud roubou a bola no meio campo e deu um lindo passe para Aubameyang, que dominou sozinho e completou de cobertura para o fundo das redes.

No decorrer da partida, a equipe da sexta divisão passou a se arriscar mais, indo ao ataque e buscando o gol. Mesmo assim, a diferença técnica pesou e o time da Bundesliga aumentaria a sua vantagem no placar. Dahoud chutou de fora da área, a bola bateu no defensor do Arlen e subiu, sobrando para Aubameyang, em posição duvidosa, fazer o gol, completar o seu hat-trick e alcançar um marca histórica: com o tento, o gabonês se tornou o quinto maior artilheiro da história do clube e o maior estrangeiro, ao lado de Stéphane Chapuisat, com 124 gols.

Depois disso, a partida terminaria e o Borussia Dortmund, confirmando a sua superioridade, eliminaria o Rielasigen-Arlen, da sexta divisão. Apesar da goleada, a torcida presente no estádio aplaudiu muito a equipe após o término do jogo, que lutou e, diferentemente dos primeiros 45 minutos, tentou marcar um gol no time de Petr Bosz.