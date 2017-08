Carlo Ancelotti prega otimismo após vitória tranquila do Bayern: "Continuaremos a melhorar"

Foto: Divulgação/FC Bayern

Nesta sexta-feira (18), o Bayern de Munique iniciou esta temporada como pé direto nos gramados. O atual campeão da Bundesliga recebeu o Bayer Leverkusen e venceu por 3 a 1, na Allianz Arena, sob uma forte chuva que atrasou o início do segundo tempo, que foi marcado pela presença do arbitro de vídeo. Os gols vieram com Süle, Tolisso e Lewandowski para o time da casa e Mehmedi descontou para os visitantes.

Mesmo saindo com os três pontos, o técnico Carlo Ancelotti não gostou do que viu, no segundo tempo, nesta sexta-feira (18): "Foi uma partida difícil. Marcamos antecipadamente, mas não defendemos bem. Permitimos muito espaço entre as linhas”, explicou.

Os bávaros deram uma série de chances para seus oponentes, para o comandante italiano a equipe terá que melhorar a defesa, mas isto não o preocupa neste instante.

“Acontece neste momento, temos de melhorar. Temos que ser compactos. Hummels teve um problema do estômago, a substituição de Müller foi uma decisão tática. Queríamos mudar o sistema", salientou.

O Bayern de Munique entrará em campo no próximo sábado (26), pela Bundesliga. A equipe viajará para enfrentar Werder Bremen, no Weserstadion, às 10h30.