Peter Bosz lamenta desempenho defensivo em revés do Dortmund: "É difícil vencer se defende mal"

Foto: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

Neste sábado (14) a invencibilidade do então líder Borussia Dortmund caiu para o RB Leipzig dentro do Signal Iduna Park. A última equipe invicta na Bundesliga, com retrospecto de 41 jogos sem perder como mandante, sofreu com a virada no placar em seus domínios, terminando com a derrota por 3 a 2 e ainda teve o seu capitão expulso na partida.

+ RB Leipzig surpreende, bate Borussia Dortmund e entra na briga pela liderança

Desapontado com o desempenho da equipe, o técnico Peter Bosz comentou sobre a partida fazendo uma análise geral e apontando as falhas cometidas. "Mesmo que Leipzig tenha feito muita pressão, especialmente no início, não jogamos bem, foram muitas bolas de volta para o goleiro onde normalmente jogamos para frente. Temos jogadores que podem fazer algo com a bola. Jogar de volta o goleiro, que deve dar um chute longo não é nosso tipo de futebol. Não encontramos o homem livre. Isso funciona quando você joga bravamente e rápido. E se você está defendendo mal e está perdendo por três gols, é difícil vencer".

O treinador foi questionado sobre o segundo tempo e as alterações feitas que tornariam a equipe aurinegra mais ofensiva, mesmo não obtendo o resultado esperado: "Nós queríamos fazê-lo de forma diferente no segundo tempo, jogamos no ataque com um trio, mas depois de dois minutos estávamos com dez homens. A partir daí tornou-se ainda mais difícil. Nós lutamos e conseguimos algumas chances para tentarmos alcançar um empate. Leipzig acabou ganhando".

A expulsão repentina do capitão Sokratis Papastathopoulos, logo aos três minutos do segundo tempo, após derrubar Augustin dentro da área e a arbitragem assinalar a penalidade máxima, não deixou de ser comentada por Bosz que admite que houve o pênalti, mas acredita que a expulsão não era necessária. "Perdemos a bola e não estávamos certos. Na minha posição, era difícil ver o que aconteceu. Pênalti e cartão vermelho - não sou árbitro. No meu conhecimento, não é necessário dar vermelho automaticamente em uma penalidade".

O Borussia Dortmund volta a campo na próxima terça-feira (17), em partida pela Champions League, às 15h45, contra o APOEL, no Estádio GSP. Já pela Bundesliga, os aurinegros jogam no sábado (21), às 10h30, e enfrentam o Eintracht Frankfurt, na Commerzbank Arena.