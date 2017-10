Em jogo eletrizante, Leipzig bate Porto e vence a primeira na Champions

RB Leipzig e Porto entraram em campo nesta terça-feira (17) pela 3ª rodada da fase de grupos da Uefa Champions League, na Red Bull Arena, em Leipzig, válido pela chave G. Os donos da casa, estreantes da competição, foram em busca de seu primeiro triunfo na competição, e alcançaram após uma partida eletrizante, vencida por 3 a 2, com gols de Orban, Forsberg e Augustin, enquanto Aboubakar e Marcano diminuíram para os visitantes.

Na próxima rodada as equipes voltam a se enfrentar, dessa vez em Portugal, no estádio do Dragão. O resultado colocou o Leipzig na vice-liderança com quatro pontos, enquanto o Porto, com três, aparece em 3º lugar. O Monaco aparece em último lugar na chave com apenas um ponto conquistado, após derrota para o líder Besiktas – nove pontos.

Leipzig e Porto protagonizam show de gols na etapa inicial

(Foto: Robert Michael/AFP/Getty Images)

Diante de sua torcida, o Leipzig começou o confronto imprimindo seu ritmo, enquanto o Porto se limitava a defender. Diante disso, os Touros vermelhos abriram o placar aos 13’ com o capitão Orban, depois de aproveitar rebote na finalização de Augustin, defendida por Jose As, estreante no gol português.

A resposta dos visitantes, no entanto, não demorou muito: em sua primeira chegada ao ataque, Aboubakar, dentro da pequena área, mandou de voleio para o fundo das redes, igualando o marcador. Em tentativa de resposta imediata, o Leipzig chegou com Sabitzer e Keita – o primeiro teve finalização bloqueada pela defesa, enquanto o segundo mandou para fora.

Bastante movimentado, o confronto prometia mais: Forsberg, em uma bela jogada de Sabitzer, ampliou para os mandantes. O sueco, poucos minutos depois, serviu Augustin, que não perdoou e aumentou a vantagem dos alemães. Os gols, todavia, não pararam por aí. Marcano, aproveitando cobrança de escanteio, voltou a diminuir a vantagem do Leipzig antes do término da etapa inicial. Apesar do domínio, o Leipzig permitiu com que a equipe portuguesa, em poucas oportunidades, marcasse, deixando o jogo movimentado.

Leipzig controla ímpeto do Porto e alcança primeira vitória

(Foto: John Macdougall/AFP/Getty Images)

Diferentemente da primeira etapa, os times voltaram mais tensos para a etapa complementar – foram três cartões nos primeiros minutos de partida, dois para o Porto e um para o Leipzig. De um lado, os portugueses mandaram boa chance de falta na barreira, do outro, Oliveira impediu um contra-ataque perigoso ao fazer falta em Forsberg.

Com uma postura diferente da apresentada na primeira etapa, o Porto voltou mais ofensivo – assumindo os riscos e tentando igualar novamente o placar, promovendo a entrada de Oliver Torres na vaga de Oliveira, amarelado. A melhor chance, no entanto, foi do Leipzig, depois de jogada entre Keita e Bruma, com Marco salvando em cima da linha.

Controlando as ações no meio-campo, o Leipzig começou a considerar a vantagem confortável e foi tentando administrar a partida, não dando chances de perigo ao Porto, mas também não produzindo no último terço. O único que buscava incomodar, assim como na etapa inicial, era Augustin, em finalizações bloqueadas ou para fora.

Hasenhüttl, tentando assegurar a vitória, promoveu o retorno de Timo Werner – recuperado de lesão, na vaga de Augustin, um dos destaques da partida. Em sua primeira aparição, Werner tentou marcar de perna esquerda, mas parou em fácil defesa de Sa.