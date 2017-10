Jupp Heynckes elogia atuação do Bayern e acredita numa evolução maior

Foto: Divulgação/Bayern de Munique

O Bayern de Munique enfrentou o Celtic na Allianz Arena em jogo válido pela fase de grupos da Uefa Champions League 2017/18, nesta quarta-feira (18) em duelo pelo grupo B. A equipe bávara venceu pelo placar de 3 a 0 com gols de Thomas Müller, Kimmich e Hummels. O resultado deixou o time alemão na segunda colocação com 6 pontos. As duas equipes voltarão a se enfrentar no dia 31 deste mês no Celtic Park em Glasgow.

Com o triunfo conquistado nesta noite o atual treinador Jupp Heynckes parabenizou a equipe pelo resultado e esperava mais do time: “Fizemos um bom jogo nesta noite e conquistamos o resultado. Poderíamos ter feito mais gols, mas faltou objetividade na hora da conclusão, acredito que esse será o caminho da equipe daqui para frente. Aos poucos o time vem evoluindo e mostrará as caras na Champions League, sabemos que tem muito trabalho pela frente e só está sendo o começo”.

O experiente treinador elogiou Thomas Müller pelo jogo que fez: “O Thomas aos poucos vem ganhando confiança, e conheço suas qualidades. Se esperam muito dele por ser um grande jogador e ele estava passando um momento ruim por não estar jogando da forma que queria. Vejo que vai voltar a ser aquele jogador de outras temporadas, onde foi importante e marcando muitos gols”.

Autor de um dos gols Mats Hummels vê um time mais confiante: “Conseguimos vencer um adversário direto do grupo. A equipe está voltando a ganhar confiança. Fomos criticados pelo mau futebol que tínhamos apresentando nas últimas partidas só que ainda é cedo para falarmos nisso. É seguir em frente e alçar objetivos mais altos na temporada”.

O jogo marcou o 100° jogo de Arjen Robben na competição e contabilizando as passagens por PSV, Chelsea e Real Madrid, o experiente jogador de 33 anos teve uma atuação discreta nesta noite.

Agora as atenções dos bávaros voltarão para a Bundesliga e neste sábado (21) vai até o Volksparkstadion enfrentar o Hamburgo pela 9ª rodada às 14h30. O time de Munique está na segunda colocação com 17 pontos a dois pontos do líder Borussia Dortmund.