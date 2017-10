Fortuna Düsseldorf derrota Darmstadt e se isola na liderança da 2. Bundesliga

O Fortuna Düsseldorf recebeu o Darmstadt na Esprit Arena em partida válida pela abertura da 11ª rodada da 2. Bundesliga 2017/18, nesta sexta-feira (20). A equipe do oeste alemão fazendo uma grande temporada e querendo se isolar na liderança do campeonato encarou um adversário que vem caindo pelas tabelas, vindo de quatro jogos sem vencer.

Num confronto equilibrado os mandantes conseguiram seu gol no começo da partida e venceram por 1 a 0, o único gol foi marcado por Kujovic. Com o resultado deixou os rot-weiss na liderança isolada com 28 pontos. Já os liliens estão em oitavo com 15 pontos.

A próxima partida do Fortuna Düsseldorf vai ser contra o Borussia M’gladbach na próxima terça-feira (24), pela 2ª fase da DFB Pokal. Pela 2. Bundesliga enfrentará o Bochum no Vonovia Ruhrstadion no dia 30 deste mês. Enquanto que o Darmstadt recebe o Holstein no Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor no próximo sábado (28).

Logo no começo da partida aos dois minutos os mandantes abriram o marcador numa cobrança de escanteio batido por Usami, o jogador japonês mandou no primeiro poste, o experiente Oliver Fink desviou para Kujovic sozinho só escorar para as redes e colocar sua equipe na frente.

Depois os visitantes tentou a resposta também na bola parada e após o bate rebate na área, a bola sobrou para o capitão Sulu desviar e obrigar Wolf a fazer boa defesa. A equipe vermelha perdeu a oportunidade de ampliar o marcado por Usami ao arriscar no pé da trave e na sobra o mesmo jogador cruzou para Kujovic desviar por cima da meta adversária.

Mesmo perdendo os liliens tiveram duas chances de igualar a partida, a primeira com Stark ao arriscar cruzado sem direção e outra foi com Rosenthal, mas o atacante desperdiçou de frente com Wolf.

Na segunda etapa o time de Hesse perdeu outra ocasião real de gol com Marvin Mehlem, o volante saiu de frente com o goleiro e mandou por cima.

Os mandantes criaram também com o Neuhaus só que parou na boa defesa de Joel Mall. Depois o goleiro suíço apareceu de novo ao defender o chute de Hennings de dentro da área. Ainda o arqueiro se aventurou no ataque ao desviar a cobrança de falta de Kempe sem direção e sua equipe perdeu mais uma no campeonato e foi para o quinto jogo sem vitória.

Em confronto direto Ingolstadt venceu bem e afunda o Heidenheim na crise

No Audi-Sportpark o Ingolstadt jogou diante do Heidenheim, os dois times buscando se afastar da zona de rebaixamento se duelaram querendo um bom resultado para espantar a má fase.

O time da casa foi superior e venceu por 3 a 0 com gols de Wahl, Kittel e Kutschke em cobrança de pênalti. E o resultado levou os bávaros para nona colocação com 14 pontos. Já os blau-rot permanecem na zona de playoffs em 16° com 8 pontos.

A próxima partida do Ingolstadt vai ser contra o Greuther Fürth no Sportpark Ronhof Thomas Sommer na próxima terça-feira (24). Enquanto que o Heidenheim enfrentará o Jahn Regensburg na Continental Arena na próxima quarta-feira (25), os jogos são validos pela DFB Pokal.