Em reedição da última semifinal, Bayern e Dortmund irão se enfrentar na Copa da Alemanha

Foto: Günter Schiffmann|AFP|Getty Images

A DFB (Federação de Futebol Alemã) realizou o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa da Alemanha 2017-18 neste domingo (29). Após o evento, o mais comentado foi o principal duelo da terceira fase da segunda maior competição do país. Depois de superar o RB Leipzig em jogo tenso e apenas nas penalidades máximas, o Bayern de Munique vai encarar outra pedreira: o Borussia Dortmund.

O confronto, conhecido como Der Klassiker, reúne 22 títulos da Copa, 18 bávaros e quatro aurinegros. Cheio de rivalidade, o jogo já protagonizou importantes momentos para o torneio no século XXI. Para se ter uma ideia, a partida foi disputada em 2012, 2013 e 2015 – os dois últimos vencidos pelo Bayern. Na temporada passada, um dos principais jogos do país foi disputado na semifinal, e o Dortmund seguiu na competição e venceu a Copa da Alemanha diante do Eintracht Frankfurt.

Dentre os 16 classificados, 12 equipes fazem parte da elite nacional, três da 2. Bundesliga e apenas uma da 3. Liga. Os duelos irão acontecer nos dias 19 e 20 de dezembro, possivelmente como os duelos que encerram o ano de 2017 no cenário germânico. A final da DFB-Pokal 2017-18 será disputada no dia 19 de maio de 2018, no Estádio Olímpico de Berlim. Veja abaixo os confrontos das oitavas de final.

Bayern de Munique x Borussia Dortmund

Mainz 05 x Stuttgart

Werder Bremen x Freiburg

Borussia Mönchengladbach x Bayer Leverkusen

Schalke 04 x Colônia

Nuremberg x Wolfsburg

Heindenheim x Eintracht Frankfurt

Paderborn x Ingolstadt