Raffael atinge importante marca no Mönchengladbach e continua a fazer história

Foto: Divulgação/Bundesliga

O cearense Raffael Caetano de Araújo, pouco conhecido no Brasil, é protagonista do Borussia Mönchengladbach, tendo, inclusive, se tornado um ídolo da torcida, devido ao seu comprometimento e principalmente por sua qualidade técnica.

Raffael continua brilhando com a camisa do Borussia Mönchengladbach. O cearense alcançou a importante marca de 50 gols pela Bundesliga diante do Hertha Berlin, na 12ª rodada da Bundesliga, em um belíssimo gol de fora da área. Além disso, o brasileiro ainda teve tempo de marcar outro gol na partida, sacramentando o triunfo.

Raffael chegou ao clube com a indicação de Lucien Favre, ex-treinador dos Potros e que trabalhou por seis temporadas com o brasileiro (2 no Zurich, 2 no Hertha, 2 no Gladbach). Favre, desde que chegou ao clube, sempre tentou a contratação de Raffael, mas esse desejo tornou-se realidade apenas na temporada 2013-2014. Apesar de toda história com Favre, Raffael teve seu melhor desempenho com a camisa dos Potros na atual temporada, sob o comando de André Schubert, anotando 15 gols e 13 assistências em 39 partidas, marca que ficou próxima de superar um dos maiores ídolos do Gladbach, o lendário Netzer.

Raffael foi o artilheiro da equipe nas três primeiras edições da Bundesliga que atuou com a camisa dos Potros, com quarenta gols marcados na somatória, além de ter assistido seus companheiros em dezenove oportunidades. O brasileiro renovou recentemente seu vínculo com os Potros até Junho de 2019, demonstrando estar satisfeito e bem adaptado à vida em Mönchengladbach e também com a torcida e todo staff do clube. Reconhecido pela torcida, treinador e clube, no entanto ele ainda não foi capaz de chamar atenção do comando técnico da seleção Brasileira, que sequer cogitou, alguma vez, a convocação de Raffael.

O atacante cearense possui bons números com a camisa do Borussia Mönchengladbach. São 169 partidas com a camisa dos Foals, com 64 gols anotados e 35 assistências. É o clube no qual o brasileiro mais atuou e também onde marcou mais gols. São 51 gols pela Bundesliga, 7 pela Champions League (sendo quatro nos playoffs), 4 na Europa League e 2 na DFB Pokal.