Eintracht Frankfurt busca virada sobre Hamburgo fora de casa e sobe às primeiras posições

O Hamburgo recebeu o Eintracht Frankfurt, pela 15ª rodada da Bundesliga, buscando voltar a vencer após dois empates consecutivos diante de Freiburg e Wolfsburg, enquanto a equipe treinada por Niko Kovac, vinha disposta a tentar se recuperar após a derrota por 1 a 0 diante do Bayern na última rodada. Mesmo com menos posse de bola, os visitantes foram eficientes e venceram pelo placar de 2 a 1, alcançando os 25 pontos e chegando a quinta colocação e pela primeira vez ocupando a zona de classificação para a Uefa Europa League. Já o Hamburgo, permanece na 16ª colocação, colocação da zona de playoff contra o terceiro colocado da 2.Bundesliga.

O placar foi aberto no Volksparkstadion aos nove minutos com o zagueiro grego Papadopoulos, após cruzamento de Aaron Hunt. A alegria dos donos da casa durou pouco mais que dez minutos, pois aos 16, Marius Wolf, recebendo assistência do norte-americano Chandler, empatou para o time visitante, que oito minutos depois ampliaria com Gacinovic, novamente com assistência de Chandler. Um verdadeiro banho de água fria nas pretensões de um desesperado Hamburgo, diante de um Eintracht que se mostrava forte, mesmo atuando fora de seus domínios, com menos chutes a gol e posse de bola. O brasileiro Walace, seria substituído por Ekdal ainda no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o jogo seguiu com o HSV buscando o empate, se lançando ao ataque, enquanto o SGE cadenciava a importante vitória fora de casa. Mesmo com as alterações, o que se viu do Hamburgo foi mais do mesmo, pouca organização em campo que justificava o resultado e o atual momento da equipe no campeonato.

O próximo duelo do Eintracht Frankfurt será no próximo sábado (16), diante do Schalke 04, na Commerzbank Arena. Por sua vez, o Hamburgo terá pela frente outro time que luta por competições europeias na sexta-feira (15): o Borussia Mönchengladbach.