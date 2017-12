Peter Stöger credita primeira vitória no Dortmund a Bosz: "Importante para ambos os lados"

(Foto: Divulgação/Borussia Dortmund)

Após oito rodadas sem vencer na Bundesliga 2017/2018, o Borussia Dortmund saiu com resultado favorável da partida contra o Mainz 05, nesta terça-feira (12), na OPEL Arena. Com o placar de 2 a 0 para os aurinegros com gols de Sokratis Papastathopoulos e Kagawa, os visitantes obtiveram sua primeira vitória sob o comando de Peter Stöger. O técnico austríaco também vinha em baixa na temporada até uma semana atrás quando treinava o Colônia saindo da equipe depois de 14 rodadas com apenas três empates e 11 derrotas.

Com algumas pequenas alterações na equipe, Stöger teve pouco tempo para se preparar para a 16ª rodada do campeonato, treinando com o time apenas dois dias antes deste confronto. Algumas poucas modificações puderam ser vistas na parte técnica do BVB que apareceu melhor organizado e mais paciente para efetuar as ações.

Ao comentar sobre a sua primeira vitória como treinador aurinegro contra o Mainz, o técnico austríaco afirmou a felicidade com o resultado e dedicou também os méritos da conquista a Peter Bosz: "Isso é gratificante, isso foi importante para ambos os lados: depois de um longo tempo BVB e eu novamente conseguimos uma vitória no campeonato. Essa combinação é boa. Muito do que foi visto hoje em coisas positivas também é por causa de Peter Bosz que deixou algo realmente bom aqui. Parte deste jogo e essa vitória lhe pertencem".

Num panorama geral do time durante o jogo, o treinador disse: “Nos esforçamos inicialmente para entrar no jogo, mas no primeiro tempo mostramos a organização. Durante o intervalo conversamos sobre algumas coisas que queríamos corrigir. O segundo tempo foi então significativamente melhor, conseguimos exercer controle e talvez já matássemos a partida mais cedo. Houve momentos onde você podia ver, somos capazes de jogar realmente um bom futebol”.

Sobre o curto período para se preparar para esta partida, Stöger afirmou a sua influência sobre o time durante esse tempo: "Tivemos uma sessão de treinamento em que tentamos fazer algo tático. E depois apenas alguns estímulos de treinamento foram possíveis, é importante que um ou outro escute. Tivemos muitas conversas e ouvimos. Essa foi a principal tarefa neste tempo curto".

E ao falar sobre o plano de jogo, com Weigl recuado e uma equipe mais fechada, o técnico disse sobre as suas preferências: "Eu tento criar um sistema de jogo onde eu sinto que o jogador individual se sente mais confortável. Como treinador, você depende do que os meninos podem fazer".

O Borussia Dortmund volta a jogar no próximo sábado (16) contra o Hoffenheim, às 15h30 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, pela última rodada da Bundesliga antes da pausa de inverno. E para finalizar o ano, o BVB ainda enfrenta o Bayern de Munique pela terceira rodada da DFB Pokal, na próxima quarta-feira (20), às 17h45, na Allianz Arena.