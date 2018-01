Bayern de Munique anuncia a contratação da experiente zagueira francesa Laura Georges

Foto: Catherine Ivill/Getty Images

Após rescindir seu contrato com o Paris Saint Germain, vigente até o final da temporada 2018/19, de modo amigável, a experiente zagueira francesa Laura Georges foi anunciada pelo Bayern de Munique como o terceiro reforço da janela de inverno do clube, se unindo a goleira chinesa Wang Fei e a atacante inglesa Leah Galton.

"A perda relacionada à lesão e cirurgia de Simone Laudehr significou que necessitaríamos trazer uma jogadora de defesa nessa janela de inverno. Também não podemos contar com Kristin Demann, que está se recuperando de lesão. Estou muito feliz por termos sido capazes de trazer Laura, uma jogadora extremamente experiente, com uma grande personalidade em campo.", disse o treinador Thomas Wörle sobre a zagueira de 33 anos.

Revelada nas categorias de base do PSG, a zagueira atuou entre 2004 e 2007 na Boston College Eagles, no futebol feminino universitário norte-americano. Após concluir sua graduação, a jogadora se transferiu para o Lyon, onde viveu o melhor período de sua carreira, fazendo parte do vitorioso time que conquistou seis títulos da D1 Féminine, quatro títulos da Copa da França e duas edições da Uefa Women's Champions League e em 2013, retornou ao PSG. Além disso, Georges é presença frequente na seleção francesa desde 2001, disputando quatro edições da Uefa Women's Euro, três Copas do Mundo e duas edições do torneio de futebol feminino dos Jogos Olímpicos, tendo mais de 180 jogos com a camisa Bleue.

"O Bayern de Munique é um grande e lendário clube. A mudança para lá me enche de orgulho e honra. É uma nova aventura e um grande desafio para mim. Não posso esperar para conhecer meu novo time, a cidade de Munique e a cultura alemã.", disse a jogadora em entrevista ao site oficial do clube.

O retorno da equipe bávara a Frauen Bundesliga será no mês de fevereiro, diante do SGS Essen, no Estádio Grünwalder em Munique.