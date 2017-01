Ex-Rayo Vallecano, meia Jozabed retorna ao futebol espanhol e acerta com Celta de Vigo

(Foto: Divulgção/RC Celta)

A equipe do Celta de Vigo tem um novo integrante: o espanhol de Sevilla Jozabed Sánchez que chegou emprestado do time inglês Fulham. O meia foi apresentado hoje (13) e faz parte do planejamento do técnico Eduardo Berizzo, que reforça os celestes para as três competições que estão participando - La Liga, Copa do Rei e Europa League. O argentino declarou no início do mês que queria contratações o mais rápido possível. "Não serve contratações no dia 30 de janeiro. Nos serve contratações que venham agora, que sejam precisas e verdeiramente reforcem a equipe" ,disse Eduardo.

O andaluz de 25 anos jogava no Rayo Vallecano e foi vendido para o Fulham por quatro milhões de euros, com contrato até 2019. No entanto, ele não joga pelo time principal desde outubro de 2016, completando apenas 288 minutos jogados nas oito partidas que participou. "Na Inglaterra não tive oportunidades. Estou preparado desde já para estreiar", declarou Jozabed sobre o fato.

Formado nas bases do Sevilla e com passagem pelos times Ponferradina e Jaén, Jozabed conhece bem o diretor esportivo do Celta, Felipe Miñambres, que o vendeu para o Rayo Vallecano em 2014.

Em sua primeira coletiva, Jozabed declarou que “o Celta é um clube sério e com um estilo de jogo muito bonito. Um dos melhores da Espanha”. ​"Estou consciente de que estou em um time com jogadores muito bons. Não será fácil jogar mas espero conseguir", completou o meia.

O Celta está em nono lugar na La Liga e irá enfrentar o Real Madrid nas quartas de final da Copa do Rei.