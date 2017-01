Málaga oficializa retorno do zagueiro argentino Demichelis

(Foto: John MacDougall/Getty Images)

O Málaga oficializou nesta terça-feira (17) sua segunda contratação nesta janela de transferências. Na verdade, se trata do retorno do defensor Martín Demichelis que rescindiu seu vínculo com o Espanyol na última semana. O argentino defenderá o manto boquerone até o fim desta temporada. Antes dele, já havia sido anunciada a contratação por empréstimo do jovem Adalberto Peñaranda, que pertence ao Watford.

Vale ressaltar que Demichelis não era o franco favorito da diretoria do Málaga para reforçar a defesa do clube. Ex-Sporting Gijón e atualmente no Leicester City, Luis Hernández seria o principal alvo do comandante Marcelo Romero para esta função. No Málaga, Demichelis disputará posição com Koné, Weligton, Villanueva, Llorente e Muñoz.

Demichelis está atualmente com 36 anos de idade, o defensor argentino que possui passaporte italiano foi revelado pelo River Plate-ARG, onde conquistou dois torneios Clausura. Em 2003, transferiu-se ao poderoso Bayern de Munique onde passou a maior parte de sua carreira. Durante as sete temporadas em que atuou na Baviera, Demichelis em quatro oportunidades a Bundesliga; quatro vezes a Copa da Alemanha; uma vez a Copa da Liga Alemã; e uma vez a Supercopa da Alemanha. Em 2010, chegou ao Málaga, onde disputou exatas 103 partidas pelo clube boquerone. Disputou as quartas de finais da Uefa Champions League pelo clube, sendo eliminado nos minutos finais em uma partida épica no Signal Iduna Park.

Em 2013, Demichelis atuou pela primeira vez na Inglaterra, defendendo as cores do Manchester City. Atingindo mais uma vez uma marca superior a 100 partidas, o argentino conquistou por duas vezes a Copa da Liga Inglesa e a Premier League da temporada 2013/14, quebrando um tabu de 44 anos dos citizens. No ano passado o defensor acertou com o Espanyol, onde o mesmo disputou apenas duas partidas em cinco meses de clube.

O Málaga ocupa atualmente a 13ª colocação da Liga, com 21 pontos conquistados. A equipe boquerone volta a campo no próximo sábado (21), quando encara ninguém menos que o líder Real Madrid, o Santiago Bernabéu.