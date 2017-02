No duelo mais aguardado dos 16 avos de final, Villarreal e Roma se enfrentam pela UEL

Com equipes fortes e tradicionais de todo o Velho Continente, a Uefa Europa Legue retoma seus trabalhos nesta quinta-feira (16). Na Espanha, Villarreal e Roma se enfrentam no El Madrigal, pelo duelo de ida da fase de 16-avos. O embate entre os clubes na competição vêm de longa data. Quando ainda se chamava Uefa Cup, o Villarreal eliminou os romanos na temporada 2003/04 do torneio, nas oitavas de finais.

Entre altos e baixos nesta temporada, o Villarreal chega firme para a disputa das fases eliminatórias da UEL. Eliminado ainda nos play-offs da Uefa Champions League, a jornada 2016/17 do clube começou repleta de desconfiança. Alternando-se em posições intermediárias na Liga, o Submarino Amarelo ocupa atualmente a sexta colocação do espanhol com 36 pontos ganhos, a seis do Atlético de Madrid, primeira equipe do G-4. Uma preocupação para Escribá são os atletas pendurados, e que podem desfalcar o Villarreal para o jogo de volta na Itália. São quatro atletas ao todo: Jonathan dos Santos, Victor Ruíz, Antonio Rukavina e Rafael Borré.

O início de temporada giallorossi foi semelhante ao do clube espanhol. A eliminação precoce ainda na fase de classificação para os grupos da UCL, colocou em xeque todo um planejamento. Para piorar a confiança do clube, a Roma foi eliminada na Copa Itália pelo modesto Spezia. Ao menos na Serie A, o desempenho dos comandados de Spalletti vem agradando. Na vice-liderança da competição, a Roma venceu oito de seus últimos 10 jogos, e mesmo sendo uma tarefa extremamente difícil, segue na cola da líder Juventus.

Escribá evita falar sobre favoritismo no confronto: "Não somos inferiores"

Visando uma partida complicada e precisando abrir uma boa vantagem para a partida de volta, o técnico do Submarino Amarelo, Fran Escribá falou sobre a partida e comentou a situação física de seus jogadores: "Nossa ideia e jogar futebol, seremos nós mesmos. A Roma tem como qualidade o físico de seus atletas, devemos deixá-los correr. Nossa ideia é defender bem e buscar os contra-ataques. Há uma partida de volta e não vamos tomar medidas desesperadoras, mas iremos buscar o gol", declarou o comandante em sua coletiva.

"A equipe está muito bem fisicamente e todos estão disponíveis. Acima de tudo, será uma partida muito importante e vamos com o que temos de melhor. Não somos uma equipe inferior à Roma, e não temos que ter a mentalidade que iremos enfrentar uma equipe superior à nossa, é errado pensar assim", ressaltou.

Escribá comentou mais especificamente sobre a situação de Roberto Soldado, e se o experiente atacante deve começar a partida entre os onze inciais: "Roberto está disponível. Está relacionado. É uma alegria imensa tê-lo de volta entre nós. Se não atuar amanhã certamente irá jogar no domingo ou em Roma", concluiu.

Visando duelos difíceis, Spalletti afirma: "Gostaria de enfrentá-los mais à frente"

Sem citar qualquer tipo de superioridade ao rival, Luciano Spalletti ressaltou a força e os pontos fortes de seu adversário na última coletiva, antecedente à partida: "São duas grandes equipes. O Villarreal é uma boa equipe que conta com grandes jogadores, algumas peças importantes foram reforçando a equipe nessas últimas semanas. Sabemos que são fortes principalmente na parte defensiva, que gosta de jogar com passes curtos e que é muito perigosa nos contra-ataques, com atletas de velocidade e qualidade, algo muito habitual no futebol espanhol", declarou o italiano.

"É uma partida na qual não podemos errar em momento algum, pela qualidade do adversário, que também conta com uma vasta experiência em competições europeias. Será uma partida bonita de se ver, intensa. Seus torcedores devem comparecer em peso, o que dará muito intensidade ao jogo devido a proximidade com o campo. Isso favorece a equipe da casa", ressaltou.

Disputando agora a liga italiana e a UEL, Spalletti reforçou que a ideia não é deixar de lado uma delas, mas sim, atuar com 'força máxima' e com 'muita gana' em todas elas: "Temos um excelente plantel com grandes jogadores, podemos fazer alterações e mudanças nas partidas sem diminuir a qualidade dentro de campo", finalizou.