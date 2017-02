Simeone reconhece excelente atuação do Atleti, mas alerta: "As copas são traiçoeiras"

Foto: Getty Images

Após ter conquistado um excelente resultado jogando na Alemanha, o Atletico de Madrid se vê praticamente classificado para as quartas de final da Uefa Champions League. Mesmo reconhecendo que muita coisa ainda pode acontecer no confronto de volta, o técnico Diego Simeone não poupou elogios à equipe.

"Foi uma partida jogada de forma fantástica. O resultado poderia ter sido mais amplo, mas foi uma partida inteligente, taticamente perfeita, levada onde poderíamos causar-lhes danos". Mas apesar da boa partida, o treinador foi questionado sobre os dois gols sofridos, algo não muito habitual para a equipe e rebateu as comparações: "Elas não são boas. Não há equipes iguais, nem jogadores iguais. Fazia 21 anos que o Atlético não fazia quatro gols fora da casa na UCL. Meus jogadores há uns anos eram diferentes, mas esse Atlético talvez não teria vencido por 4 a 2, mas só 2 a 0."

Com a eliminatória sendo cantada como definida por muitos, El Cholo preferiu se conter, mas reconheceu a vantagem: "Repito o que fizemos na Copa (do Rei). As copas são enganadoras, principalmente quando se joga a volta em casa, onde o adversário não tem nada a perder. Poderíamos ter passado contra o Barcelona, o Eibar nos surpreendeu na volta. As copas são traiçoeiras, mas não se pode negar que conseguimos um bom resultado".

À partir da metade do segundo tempo, Simeone começou a substituir o seu trio mais ofensivo, apesar de estarem bem em campo. Tirou Gameiro e, pouco depois, Carrasco e Griezmann, para as entradas de Thomas, Fernando Torres e Correa, respectivamente. O treinador também explicou as alterações: "Não tinha dúvidas de que precisava de jogadores descansados para terminar a partida. Gameiro estava fazendo uma de suas melhores partidas desde que chegou ao Atlético, mas acredito que precisávamos trocá-lo. Correa e Torres se entendem muito bem, na velocidade e no entrosamento, creio que isso foi visto, e marcamos".

E as substituições geraram polêmicas, não só por causa de quem saiu, mas pelas reações dos jogadores. Griezmann, ao ver que Gameiro seria substituído, gritava "Não! Não! Não tira ele! Ele é o melhor!". Reação no mínimo curiosa. Enquanto saía de campo, Gameiro demonstrava sua insatisfação e ao chegar ao banco também não reagiu muito bem. Questionado sobre a situação, Simeone não polemizou e respondeu bem ao seu estilo: "Quanto mais irritados pelas mudanças eles estiverem, mas feliz eu fico. Teria saído o Gameiro, o Maradona ou o Messi, seria igual."