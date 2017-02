Embalado na temporada, Sevilla recebe Leicester para abrir boa vantagem nas oitavas da UCL

Nesta quarta-feira (21), às 16h45, Sevilla e Leicester fazem a primeira das duas batalhas por uma vaga nas quartas de finais da Uefa Champions League 2016/17, em partida realizada no estádio Ramon Sanchez Pizjuan, em Sevilha. Os donos da casa buscam fazer um grande resultado em seus domínios, enquanto os ingleses querem buscar, pelo menos, um empate com gols.

O Sevilla faz uma grande temporada, disputando o título no campeonato nacional com Real Madrid e Barcelona, além manter uma incrível regularidade. A equipe vem de uma boa vitória no final de semana contra o Eibar e vai com tudo em busca de um resultado positivo nesta quarta.

Por outro lado, o Leicester não vai nada bem das pernas, brigando contra o rebaixamento na Premier League e, no último final de semana, foi eliminado da FA Cup pelo Milwall. Mesmo assim, fazendo boa campanha na UCL, os ingleses vão à Espanha com o intuito de surpreender.

Favorito, em tese, Sevilla quer "se classificar" em casa

Foto: Aitor Alcalade Colomer/Getty Images

Se tívessemos que apontar um favorito para este confronto, com certeza o Sevilla levaria o crédito. Com uma temporada bem superior ao adversário desta fase, os espanhóis chegam melhores à partida e com a oportunidade de, finalmente, estarem entre os oito melhores times da Europa, isso é o que afirma o técnico da equipe, o chileno Jorge Sampaoli, que também disse que, mesmo com as dificuldades nesta temporada, o Leicester pode causar problemas à sua equipe.

"Encaro isto como um jogo único, uma oportunidade para estarmos entre as oito melhores equipes do mundo. Apesar das dificuldades que o Leicester atravessa no campeonato, sei que se não nos impusermos e não prestarmos atenção, facilmente nos pode causar problemas. Não se esqueçam que ganhou o seu grupo de forma convincente", afirmou Sampaoli.

Leia mais: Sampaoli culpa próprio Ganso por falta de oportunidades: "É decisão dele mesmo"

Além disso, ele também falou como sua equipe deve se comportar e as qualidade dos ingleses que podem causar problemas ao Sevilla: "Se corrermos riscos e perdermos a bola, então que seja numa zona do campo em que possamos pressionar e recuperá-la rapidamente. O Leicester é o tipo de equipa com a qual não quero permitir um jogo equilibrado e aberto, pois se isso acontecer, pode causar-nos problemas".

Para a partida desta quarta-feira, Sampaoli não contará com três jogadores, todos de defesa. O zagueiro Nico Pareja, virilha, e o lateral-esquerdo Trémoulinas, joelho, estão contundidos; suspenso, o lateral-direito/zagueiro argentino Gabriel Mercado também não vai à campo. Além disso, Paulo Henrique Ganso não foi sequer convocado para a partida.

Ranieri "joga" favoritismo ao adversário, mas afirma que sua equipe está pronto para lutar

Foto: Plumb Images/Getty Images

A situação do Leicester na temporada 2016/17 está totalmente diferente da temporada passada. Se no ano passado a equipe foi campeã inglesa, nesta a equipe briga para não cair no nacional. Porém, a campanha do Leicester na Uefa Champions League é muito boa, obrigado, com quatro vitórias, um empate e uma derrota até aqui.

O técnico da equipe, Claudio Ranieri, afirmou que o favoritismo é sim dos espanhóis, mas que sua equipe irá lutar ao máximo: "O ano passado foi maravilhoso; esta temporada parece que tudo corre mal. Sabia que isto podia acontecer. Só não pensei que fosse tão grave. Não somos favoritos, disso estou certo. Mas estamos aqui e prontos para lutar, para dar o máximo", afirmou.

Além disso, Ranieri elogiou bastante Jorge Sampaoli e todo o trabalho que o Sevilla vem fazendo: "Sampaoli é um treinador de topo. Ele e o Sevilla estão a protagonizar uma boa temporada. Receber um legado pesado de Unai Emery, mudar um pouco o estilo de jogo, e ainda assim manter-se competitivo no campeonato e nas competições europeias, é um feito assinalável. O fato de jogarem como jogam, e serem capazes de alterar a tática a meio do jogo, diz muito do excelente trabalho que está a realizar", finalizou.

Claudio Ranieri tem dois desfalques certos para a partida, um na defesa e outro no ataque. O primeiro é Molla Wagué, que está fora por conta de uma lesão no ombro. O outro é Islam Slimani, que foi cortado de última hora com uma lesão no glúteo. Okazaki ou Musa devem substituir o argelino no ataque para fazer dupla com Jamie Vardy.