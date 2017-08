Justo? Nos últimos cinco 'El Clásico', Real Madrid terminou com dez jogadores em três

Google Plus

Sergio Ramos recebe o cartão vermelho após falta em Messi (Foto: David Ramos/Getty Images)

Barcelona e Real Madrid se enfrentaram neste domingo (13), no Camp Nou, pelo primeiro jogo da decisão da Supercopa da Espanha. Os merengues venceram por 3 a 1, e um fato recorrente nos últimos 'El Clásicos' veio à tona novamente: o time madridista teve um jogador expulso.

+ Tem estrela, hein! Asensio marca em mais uma estreia pelo Real Madrid

Cristiano Ronaldo recebeu o cartão vermelho aos 36 minutos da segunda etapa, após uma simulação de pênalti marcada erroneamente pelo árbitro. O gajo tomou o segundo amarelo e deu adeus ao jogo. Com isso, ele não disputará a partida de volta, na quarta-feira (16), no Santiago Bernabéu.

Cristiano Ronaldo vai desfalcar o Real Madrid no jogo da volta (Foto: Power Sport Images/Getty Images)

O atual melhor do mundo não é o primeiro a ser expulso no clássico. Aliás, dos últimos cinco duelos, em três o Real Madrid acabou com um jogador a menos.

No dia 23 de abril deste ano, no jogo disputado no Santiago Bernabeu, valendo pelo segundo turno da La Liga, Sergio Ramos foi expulso precocemente na partida que acabou em 3 a 2 para a equipe catalã. O zagueiro recebeu o cartão vermelho direto após entrada forte em Lionel Messi.

Pelo segundo turno da La Liga 2015/16, mais especificamente no dia 2 de abril, Sergio Ramos protagonizou nova expulsão. Na partida vencida pelos merengues em pleno Camp Nou, o capitão madridista deixou o jogo mais cedo após cometer falta em Luis Suárez e tomar o segundo cartão amarelo.

Árbitro mostra cartão vermelho a Sergio Ramos após zagueiro cometer falta em Suárez (Foto: Paul Gilham/Getty Images)

No último duelo por amistoso, na International Champions Cup, nos Estados Unidos, o Barça saiu vitorioso por 3 a 2, e a equipe da capital espanhola acabou o duelo com os 11 jogadores em campo.

Em empate pelo primeiro turno da La Liga 2016/17, no dia 3 de dezembro, a partida no Camp Nou acabou empatada em 1 a 1, e o time de Madrid também acabou os 11 em campo.

Real Madrid e Barcelona voltarão a se enfrentar na quarta-feira (16), às 18h, no Santiago Bernabéu, pelo jogo de volta da final da Supercopa da Espanha. O time madrilenho pode perder por até um gol de diferença que mesmo assim ficará com o título.