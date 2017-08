Athletic faz três gols em cinco minutos e vira sobre Panathinaikos na Grécia

Em confronto de ida válido pelos playoffs da Uefa Europa League, o Athletic Bilbao foi até a Grécia para enfrentar o Panathinaikos e precisou se superar para conseguir a vitória que veio após uma virada sensacional, já na etapa final de jogo, por 3 a 2. As equipes voltam a se enfrentar o dia 24 de Agosto, na Espanha.

O jogo ficou marcado pela displicência dos espanhóis em dados momentos e principalmente pelo espírito que adotaram na segunda etapa. Ainda no início da partida, após uma boa troca de passes, Robin Lod ficou de frente pro gol e tocou na saída de Herrerín para abrir o placar.

Com a vantagem no marcador os donos da casa adotaram postura defensiva e limitaram as oportunidades de seus adversários que passaram a abusar de infiltrações uma vez que faltava espaço para a troca de passes efetiva. A forte marcação durou o primeiro tempo inteiro que terminou com 1-0 no placar.

O segundo tempo começou da mesma forma, com forte marcação grega e a vontade de vencer espanhola. No entanto, o excesso de vontade penalizou o time basco que sofreu o segundo baque logo no início da etapa final quando após outra rápida troca de passes, o equatoriano Bryan Cabezas finalizou forte e no alto, sem chances para Herrerín.

Com dois gols de desvantagem, nada restava ao Athletic a não ser se lançar ao ataque e apostar no faro de gol de Aduriz e de Inaki Williams que fora colocado em campo. Tal opção trouxe resultados. Logo aos 67' Aduriz aproveitou cruzamento vindo do meio-campo e diminui a vantagem grega.

A opção pelos cruzamentos foi mantida e poucos minutos depois, aos 70', em cruzamento muito semelhante ao feito para o gol de Aduriz, o lateral De Marcos finalizou de primeira e empatou a partida, penalizando a falta de atenção grega na marcação.

Com o empate garantido e vivendo melhor momento na partida o Bilbao teria todo o direito de preferir levar o resultado para definir na Espanha. No entanto, apostou na qualidade de seus jogadores e três minutos depois de empatar a partida virou o jogo, em cobrança pênalti convertida por Inaki Williams após falta infantil de Rodrigo Moledo dentro da área.

Além de Moledo, Luciano, ex-atacante do Corinthians, também esteve em campo com a camisa do Panathinaikos mas teve atuação discreta. A partida de volta ocorrerá no próximo dia 24 no Estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha.