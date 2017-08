Asensio comemora bom momento no clube de coração: "Me encanto por estar no Real Madrid"

Foto: fotopress/Getty Images

Marco Asensio, jovem estrela e destaque do Real Madrid, concedeu uma entrevista ao jornal ABC da Espanha e se mostrou talentoso não só dentro de campo, mas também fora dele. Com uma maturidade que destoa dos seus 21 anos, o destaque da Supercopa da Espanha com dois gols sobre o maior rival falou sobre sua ascensão meteórica e o seu futuro no clube.

O meia comentou o fato de estar nos jornais do mundo todo, se destacando e sendo elogiado por grandes nomes do futebol como Alex Ferguson, ex-treinador do Manchester United: “O que sei é que se fala em todo o mundo do Real Madrid. Sou muito jovem, mas já tenho um tempo de futebol profissional. É bom que pessoas com tanta história falem bem de mim, mas não me prendo a estes assuntos”, respondeu.

Asensio contra o Sevilla na Supercopa da Uefa | Foto: Angel Martinez/Getty Images

Com a grande quantidade de títulos em um tão curto espaço de tempo, o Real Madrid vem sendo o time a ser batido e Asensio ressaltou a competitividade do elenco: “Uma das grandes coisas é que aqui tem que ganhar sempre, inclusive nos treinamentos. E não se pode ganhar todos os treinamentos porque aqui todos são jogadores gigantescos”.

Perguntado se um duelo entre titulares e reservas do Real Madrid poderia ser uma final de Champions League, Asensio reafirmou a qualidade do grupo e o quanto aprende no dia-a-dia: “Sim, este elenco é espetacular. Cada dia se aprende algo. Pressionar a Benzema ou a Isco, tentar passar por Sergio Ramos, receber um passe do Marcelo... Quando ao final de cada dia reflete sobre estas coisas, percebe que aprendeu um montão e que o futebol não tem limites, ao menos no futebol juntos a estes craques”.

Sobre suas inspirações e referências, Marco lembrou de suas origens e lembrou da época de Zidane como jogador: “Absorver os conselhos e toma-los de forma positiva é a chave. Karpin (que foi seu treinador no Mallorca) foi muito importante em minha carreira. Quando criança queria ser como Zizou, ele era um gênio”, e ainda elogiou Rafael Nadal: “Ele é o exemplo dos exemplos. Para tudo. Deveria ser o espelho de todos. Ele sempre tem o desejo de ganhar”.

Sergio Ramos, um dos grandes líderes deste elenco, também foi bastante elogiado pela jóia merengue: “É o grande capitão e é o grande amigo de todos. Se ele não existisse teria que inventá-lo. Não posso definir tudo o que Sergio significa para o time”, comentou sem poupar elogios. E lembrou também do brasileiro Marcelo: “Ele é muito mais que um sorriso. É um capitão com letras maiúsculas. Nos dá muita energia responsável e claro, muitas felicidades”.

Supercopa da Espanha, Asensio chuta para marcar o primeiro gol do jogo | Foto: fotopress/Getty Images

“Cris é um fenômeno, uma das pessoas mais fortes que já conheci. E que ninguém se esqueça, é nosso terceiro capitão e isso é motivo de orgulho”, falou Asensio com muita admiração pela grande estrela do time, Cristiano Ronaldo.

Asensio aproveitou muito bem as oportunidades que teve, marcou gol nas estreias em todas as competições e vem sendo cotado como possível titular, onde deixaria no banco até mesmo a estrela Gareth Bale. Mas não se mostrou ansioso com isso: “A verdade é que a imprensa é muito pesada com este assunto. Desde o começo Zidane deixou bem claro que todos somos importantes. Nós não ficamos obcecados por isto”.

Por último, Asensio agradeceu ao Real Madrid e ao presidente Florentino Pérez, que sempre ressalta suas qualidades: “Estou no melhor lugar, onde quero estar. Sempre agradecerei ao Real Madrid por apostar em mim”. Com personalidade e sensatez, Asensio se mostra mesmo como o futuro do Real Madrid, se tornando um jogador de altíssimo nível, assim como uma pessoa de caráter, que pode representar o clube onde estiver.