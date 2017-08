Tem estrela, hein! Asensio marca em mais uma estreia pelo Real Madrid

Google Plus

Asensio celebra seu gol contra o Barça, no Camp Nou (Foto: Power Sport Images/Getty Images)

A noite para o Real Madrid não poderia ser melhor. A vitória na casa do maior rival, Barcelona, com golaço da sua maior estrela já seria motivo para comemorar por toda a madrugada. Mas a noite ainda foi mais especial se olharmos para a atuação da jovem estrela Marco Asensio, que mais uma vez marcou gol em uma estreia.

O meia, de 21 anos, vem mostrando seu poder de decisão a cada jogo do Real Madrid. Durante a temporada passada, o espanhol conseguiu se sobrepor a James Rodríguez, sendo um reserva mais utilizado que o colombiano, hoje emprestado ao Bayern de Munique. Mas não foram apenas boas atuações que fizeram Asensio se destacar: os gols decisivos também fazem parte da rotina do jogador.

Foram cinco estreias em cinco competições diferentes em que Asensio marcou gol. Na Supercopa da Uefa, em agosto de 2016, um golaço contra o Sevilla abriu o caminho para mais um título merengue. Começava aí a história do camisa 20 e seus gols em estreias.

Asensio exibe seu nome e número à torcida do Barça, após anotar o terceiro gol do Real Madrid (Foto: Power Sport Images/Getty Images)

m seu primeiro jogo pela La Liga, foi às redes em pleno Anoeta, contra a sempre difícil Real Sociedad. Asensio foi titular e anotou o segundo tento da vitória por 3 a 0. Em outubro de 2016, debutou na Uefa Champions League. Real Madrid e Legia Varsóvia, no Santiago Bernabéu: Asensio fez o terceiro gol do massacre merengue por 5 a 1.

Quando Asensio estreou pela Copa do Rei não foi diferente. Com o Real Madrid aplicando uma sonora goleada de 7 a 1 sobre o modesto Cultural Leonesa, a joia merengue marcou o segundo gol do Madrid, destacando-se mais uma vez.

Gols decisivos como fez contra Bayern de Munique, na UCL, e como vem fazendo pelas categorias de base da seleção da Espanha, destacam um jogador de muita técnica, qualidade com a bola no pé. Ele vem amadurecendo muito rápido e tem tudo para se consolidar como um grande jogador.