Após estreia com vitória na Liga, Zidane reforça desejo de manter 100% de seu elenco

(Foto: Octavio Passos/Getty Images)

A temporada do Real Madrid não poderia ter começado melhor. Após as conquistas da Supercopa da Uefa e da Supercopa da Espanha, os atuais campeões estrearam com vitória na Liga neste domingo (20).

Fora de casa, os comandados de Zinedine Zidane não tomaram conhecimento do Deportivo La Coruña, e venceram os Turcos por 3 a 0. Gols anotados por Gareth Bale, Casemiro e Tony Kroos.

+Real Madrid 2017/18: seguir empilhando taças com um futebol inteligente e eficiente

Satisfeito com o resultado obtido na primeira rodada, Zinedine Zidane falou sobre a partida em Corunha, hesitando ao ser questionado sobre a expulsão de Sergio Ramos: "Estamos contentes pelo o que fizemos dentro de campo, mas não pelo o que aconteceu com Ramos. Mas no âmbito geral estamos felizes, nunca é fácil jogar neste campo, atuamos diante uma equipe que pode sim lhe impor dificuldades, e eles tiveram suas oportunidades", afirmou.

A 18ª expulsão de Sergio Ramos o igualou a Aguado e Alfaro como o jogador com mais cartões vermelhos na história da Liga

"Sobre a expulsão, não posso falar nada. Tenho que ver com mais detalhes o lance do segundo cartão amarelo. Mas não há nada a se fazer, está feito. Não vi o lance e só sei que perdi um jogador, por isso não estou contente", acrescentou.

+Menos gastos e mais resultados: Real Madrid negocia melhor e supera Barcelona em títulos

Destacando as participações específicas de Nacho e Casemiro, Zizou voltou a declarar sua opinião referente à manutenção de seu plantel: "Casemiro tem esta característica, sempre que estamos no campo adversário ele demonstra sua presença ofensiva com qualidade. Não é sua primeira função, mas me alegra. O seu gol demostra que tudo que trabalhamos durante a semana", ressaltou o francês.

"Sempre que é exigido Nacho cumpre com seu papel. Ele está concentrado a todo momento, até quando não joga. Quando entra em campo, faz muito bem seu trabalho. Fico feliz porque não altera em nada o que planejamos", concluiu.

+Um título para cada derrota: o excelente e invejável trabalho de Zidane à frente do Real Madrid

O Real Madrid volta a entrar em campo no próximo domingo (27), quando faz a sua segunda partida perante seus torcedores na temporada. Os madridistas recebem no Santiago Bernabéu o Valencia, pela segunda rodada da Liga.