Valencia e Atlético de Madrid empatam sem gols em jogo morno

Valencia e Atlético de Madrid se enfrentaram no estádio Mestall e empataram sem gols. A partida fez parte da 3ª rodada do Campeonato Espanhol e aconteceu nesse sábado (9). Com o resultado, os times seguem invictos na competição e o Valencia se encontra em 11º lugar na tabela. Já o Atleti está na sétima posição.

Os visitantes contaram com a estréia do belga-brasileiro Andrea Pereira e de Guedes e tiveram mais chances no jogo, apesar de não conseguirem finalizar com perigo. Do lado do Valencia, os jogadores não conseguiram infiltrar na defesa do Atleti e quase não apresentaram bons lances de ataque.

Na próxima rodada, o Valencia enfrenta o Levante e o Atlético de Madrid recebe o Málaga em seu primeiro jogo em casa no campeonato.

O primeiro tempo começou com muita velocidade e posse de bola do Atleti. Aos quatro minutos, Correa fez o goleiro do Valencia trabalhar quando começou um lance no meio do campo e lançou em direção ao gol na pequena área. A bola foi desviada por Garay e Neto fez uma defesa precisa.

Com o jogo avançando, o Valencia começou a tentar jogadas de contra-ataque mas a famosa zaga do time de Madri não deixou a bola apresentar perigo para Oblak. A melhor chance dos visitantes foi aos 17' com Andreas. O brasileiro recebeu de Kondogbia no meio campo, tirou Juanfran mas mandou a bola por cima do travessão.

A boa chance do Atleti veio no final do jogo, aos 31', quando a zaga do Valencia errou e Thomas Partey roubou a bola, tocou para Correa mas o argentino finalizou por cima do gol.

O segundo tempo mostrou um Valencia um pouco mais ousado. Logo nos primeiros minutos, Parejo cobrou falta e lançou na cabeça de Gabriel Paulista, que cabeceou, mas a bola foi alta demais.

Aos 61', foi a vez dos visitantes: o brasileiro Filipe Luis roubou a bola de Montoya e tocou para Gaitán que estava livre e obrigou o goleiro Neto a fazer uma grande defesa. O resto do jogo teve algumas chances para o Atleti, que não conseguiram tanta precisão para finalizar. Já o Valencia tentou a troca de passes mas a boa defesa dos visitantes não deixou a bola passar e a partida terminou no 0 a 0.