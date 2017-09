Oblak defende pênalti e Atlético de Madrid vence Bilbao fora de casa

INCIDENCIAS: partida válida pela quinta rodada do campeonato espanhol 2017/18, realizada no estádio san mamés, em bilbao

Nesta quarta-feira (20), Athletic Bilbao e Atlético de Madrid fizeram um grande duelo pela quinta rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. Em jogo muito bom do início ao fim, os colchoneros venceram por 2 a 1, com gols de Correa e Carrasco, enquanto Raúl García, no final do jogo, fez o único tento da equipe basca. Jan Oblak ainda pegou um pênalti no primeiro tempo.

Com este resultado, o Atlético chegou aos 11 pontos, assumindo a vice-colocação do campeonato, enquanto o Athletic segue com sete na sétima colocação.Na próxima rodada, o Athletic vai até La Rosaleda encarar o lanterna Málaga no sábado (23), às 15h30. No mesmo dia, só que mais cedo, às 8h, o Atlético de Madrid terá um duelo direto, quando recebe o Sevilla.

Oblak salva Atléti e primeiro tempo termina na igualdade

O Athletic era mais incisivo e chegava mais no início de jogo, principalmente pelo meio, com boas investidas do lateral Lekue. O Atlético de Madrid, por outro lado, fazia o seu jogo de sempre, buscando contra-ataques velozes pelas laterais para surpreender os donos da casa.

Na medida que o jogo se desenrolava, os dois times começavam a chegar. A primeira chance foram dos donos da casa, quando Raúl García ficou com a sobra na entrada da área e finalizou para defesa de Oblak. Depois foi a vez de Gaitán roubar a bola no campo de ataque, avançar, entrar na área e finalizar cruzado, na trave de Kepa Arrizabalaga.

Mas foi no final do primeiro tempo que aconteceu a grande chance da partida até aquele momento, quando Filipe Luis derrubou Raúl García dentro da área e o árbitro Javier Estrada marcou pênalti para o Athletic. Aduriz foi para a cobrança, bateu com força, mas Oblak voou para fazer uma defesa sensacional que fechou os primeiros 45 minutos de confronto no San Mamés.

Momento da grande defesa de Oblak | Foto: Divulgação/La Liga

Atléti faz dois, toma susto no fim, mas vence

O segundo tempo começou e logo cedo o Atléti passou a frente no placar. Com dez minutos, Koke avançou pela direita, passou para Griezmann, que devolvou para o camisa 6 na área e Koke tocou para trás, onde estava Angel Correa, que completou de primeira para o gol: 1 a 0 Atlético.

Depois disso, a partida ficou meio morna e bem equilibrada no País Basco, mas na outra boa chance que teve, os visitantes ampliaram, quando Griezmann foi acionado pela direita, deu lindo passe de primeira para Carrasco, que recebeu na área, cara a cara com Kepa, e finalizou na saída do arqueiro da seleção espanhola: 2 a 0 Atlético.

Carrasco comemorando seu gol | Foto: Divulgação/La Liga

Já no final da partida, no total abafa, o Athletic conseguiu diminuir após tanto tentar, e com direito a 'lei do ex' quando Balenziaga recebeu ótimo passe na esquerda, avançou, levantou a cabeça e cruzou para Raúl García completar de primeira, finalmente vazando Oblak, mas a partida ficou mesmo no 2 a 1 para a equipe da capital.