Cristiano Ronaldo marca dois, Real Madrid vence e complica Dortmund no Grupo H

Nesta terça-feira (26) o Real Madrid visitou e venceu o Borussia Dortmund pela segunda rodada da fase de grupos da Uefa Champions League 2017/18. Sendo melhor em boa parte da partida, os merengues venceram por 3 a 1, com dois de Cristiano Ronaldo e um golaço de Bale. Aubameyang fez o único gol dos aurinegros.

Com este resultado, o Real Madrid divide a liderança do grupo com Tottenham, ambos com seis pontos, enquanto o Dortmund está na lanterna com nenhum ponto, assim como o APOEL. As duas equipes retornam aos gramados da UCL no próximo dia 17, uma quarta-feira. O Dortmund tem um duelo de vida ou morte contra o APOEL, fora de casa, às 16h45, sendo obrigado a vencer. O Real Madrid, por outro lado, terá um duelo de líderes, quando recebe o Tottenham, no mesmo horário.

Real Madrid é melhor e sai na frente com golaço de Bale

Assim como de costume em todos os confrontos entre as duas equipes, a partida teve um início muito intenso e veloz no Signal Iduna Park. O Dortmund fazia uma marcação alta, no campo de ataque, enquanto os merengues tentavam aproveitar isso para achar lançamentos em profundidade, buscando a velocidade da dupla Bale e Cristiano Ronaldo.

E esse espaço na marcação pressão dos donos da casa era visível, tanto que os merengues quase marcaram, quando Casemiro deu grande lançamento para Carvajal, que invadiu a área, podia cruzar para CR7 ou Bale, mas cortou o marcador e finalizou de canhota, só que Bürki estava bem colocado e fez a defesa. Os alemães tinham dificuldade para criar.

E após tanto tentar, os visitantes chegaram ao gol, quando Carvajal recebeu com espaço na direita e cruzou para Gareth Bale, que, totalmente livre na área, acertou um lindo chute de primeira, marcando um golaço e deixando os espanhóis na frente em Dortmund: 1 a 0 Real Madrid.

Bale comemorando seu belíssimo gol | Foto: Alex Grimm/Getty Images

Depois disso, o Dortmund até conseguiu equilibrar mais ações, só que pecava no momento de finalizar as jogadas. O Real Madrid, por outro lado, era mais objetivo, e quase ampliou no final da primeira etapa, quando Kroos cobrou escanteio e Sergio Ramos subiu livre, mas mandou para fora, em lance que encerrou a primeira etapa.

CR7 marca dois e garante triunfo em Dortmund

O segundo tempo mal havia começado na Alemanha e o Real Madrid conseguiu ampliar sua vantagem, quando Kroos recebeu na esquerda, observou bem a passagem de Bale e passou para o galês, que foi até o fundo e cruzou rasteiro para Cristiano Ronaldo, que completou de canhota e deixou o dele: 2 a 0 Real Madrid.

Primeiro gol de CR7 | Foto: Alex Grimm/Getty Images

Só que a alegria do segundo gol durou pouco para os merengues, pois quase cinco minutos depois do gol os aurinegros diminuíram, quando Gonzalo Castro recebeu na esquerda, levantou a cabeça e cruzou para Aubameyang, que antecipou Sergio Ramos e desviou de bico, matando Keylor Navas e colocando fogo na partida: 2 a 1.

O gol de Aubameyang deixou a partida mais aberta, e, com isso, as duas equipes chegavam bem. A primeira chegada foi dos donos da casa, quando Götze cruzou, Aubameyang deu um leve desvio na primeira trave, mas a bola foi para fora. Depois foi a vez do Madrid assustar, quando Sergio Ramos deu belo lançamento para Isco, que dominou na área e finalizou por cima do gol de Bürki.

Mas na parte final do jogo, o atual melhor do mundo tratou de encerrar as chances de empate dos aurinegros. Aos 34', Modric recebeu de Casemiro e deu lindo passe em profundidade para Cristiano Ronaldo, que invadiu a área e finalizou entre Bürki e trave, matando o jogo de vez no Signal Iduna Park: 3 a 1 Real Madrid.