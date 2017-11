Kepa Arrizabalaga desmente rumores sobre Real Madrid e se diz feliz no Athletic Bilbao

(Foto: Aitor Alcade / Getty Images)

O amistoso entre Espanha e Costa Rica, onde David Silva comandou a goleada da Fúria pelo placar de 5 a 0, foi extremamente especial para Kepa Arrizabalaga. O jovem goleiro do Athletic Bilbao pode finalmente debutar com a seleção principal da Espanha, após se destacar nas categorias de base e falou a imprensa sobre sua estreia e também sobre suas esperança de estar na lista final de Julen Lopetegui para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia:

"Fiquei muito feliz. Lopetegui, Reina e De Gea me disseram para aproveitar bem esse momento, me desejando boa partida. Estava calmo e fiz o que tinha que fazer em campo. Acredito que estou no caminho certo para chegar lá (Copa do Mundo), trabalho para isso e venho sendo convocado para os últimos jogos. Me resta continuar trabalhando para estar no mundial no ano que vem."

Porém, o assunto principal da coletiva após a vitória não foi apenas esse. O arqueiro, que plenteia uma das vagas para a Copa do Mundo de 2018, Kepa teria seu nome monitorado pela diretoria do Real Madrid, que deseja um jovem e promissor goleiro devido ao costarriquenho Keylor Navas não ser unanimidade entre os torcedores merengues e principalmente por Florentino Pérez e Zinedine Zidane, que vem Kepa, que tem contrato com o Athletic Bilbao até o fim da temporada 2017/18, como plano B a não chegada de David de Gea, atualmente no Manchester United. Sobre os rumores, Kepa disse:

"Estou muito feliz no Athletic. Tenho calma e quero trabalhar muito no meu clube. Sei que as pessoas falaram sobre os rumores recentes, meus familiares e amigos me disseram, mas estou muito calmo quanto a isso. Os rumores não me deixam nervoso, sou o que sou por causa do que faço e não por causa do que eles dizem."