Simeone valoriza vitória apertada: "É importante para nossos objetivos"

Foto: Divulgação/Atletico de Madrid

Foi mais um resultado magro, mais um no estilo de Simeone de vencer, mas os três pontos são o que importa e o treinador valorizou a vitória de sua equipe sobre o Alavés: "Podemos seguir melhorando, crescendo. Esta semana é importante para jogar melhor a semana que vem. Estamos felizes pelo jogo", comentou.

Simeone também analisou a partida e a melhor atuação do time no segundo tempo: "O time melhorou depois das substituições. O jogo foi levado à esta situação para trabalhá-lo assim. É importante ter o elenco assim, com jogadores que jogam menos mas respondem bem. É o caminho para competir como desejamos", disse.

Fernando Torres, por vezes criticado, entrou no segundo tempo e com cinco minutos em campo marcou o gol da vitória. Diego respondeu sobre dar poucos minutos de jogo para o camisa 9: "Cada um pode ter sua opinião. Dou para os jogadores os minutos que acho que a equipe precisa, não penso nas pessoas. Por isso o time está como está".

O centroavante, protagonista da noite, também falou à imprensa sobre a vitória: "Sabemos que o mais importante era vencer. Estamos em uma boa sequência e devemos continuar. O Alavés se fechou muito bem e nos custou criar ocasiões de gol. Agora precisamos pensar na próxima partida".

Fernando Torres comemora o gol da vitória | Foto: Divulgação/Atletico de Madrid

Torres também falou sobre ser reserva: "Minha ideia é jogar aqui pelo resto dos anos que me restam. Até hoje não houve um dia sequer em que eu tenha sentido que não pudesse batalhar pela posição. Jogar por este time me recompensa tudo, independente de ter mais ou menos minutos", e finalizou falando sobre a futura disputa por posição com Diego Costa, que poderá atuar a partir de janeiro: "Sempre tenho força, cheguei com 10 anos e cada dia tenho mais. Meus adversários não são meus companheiros".

Os colchoneros têm 36 pontos e nesta rodada aproveitaram a derrota do Valencia para o Eibar e chegaram à segunda posição. Na próxima rodada encaram o Espanyol na Catalunha na sexta-feira (22).