Sem espaço no Arsenal, volante Coquelin acerta com Valencia por quatro temporadas

Foto: Divulgação/Valencia CF

O Valencia anunciou sua segunda e, provavelmente, última contratação da janela de inverno. Nesta quinta-feira (11), os morcegos oficializaram o acerto pelo volante Francis Coquelin, que chega do Arsenal. O francês chega cedido até o fim da temporada com compra obrigatória, dependendo de uma quantidade de jogos pelo clube. Além disso, ele assinará, ao mesmo tempo, até 2022 com a equipe espanhola, tendo uma cláusula de €80 milhões.

A intenção do Valencia em fazer este tipo de negociação e contrato com Coquelin é visando não ultrapassar o limite de custo do elenco, pois causaria uma suspensão em relação ao fair play financeiro da La Liga. Tanto que, por isso, o francês deve ser a única contratação, pelo menos de maneira definitiva, dos laranjas neste mercado.

Jogador dos Gunners desde os 18 anos, Coquelin foi emprestado três vezes desde então: Lorient-FRA (2010/11), Freiburg-ALE (2013/14) e Charlton-ING (2014). Foram 105 partidas com o uniforme da equipe de Londres em oito anos. Porém, o volante nunca foi unanimidade na equipe de Arsene Wenger, mesmo com o alto potencial visto no seu futebol.

Com as constantes chegadas de jogadores da mesma posição, o jogador de 26 anos sempre foi ficando para trás. Além disso, ele não conseguia corresponder tanto as chances dadas, uma das razões para que não tivesse uma boa sequência.

Na sua nova equipe, o francês terá que buscar seu espaço e não será nada fácil, ainda mais pela excelente temporada da dupla Geoffrey Kondogbia e Dani Parejo, que é, inclusive, capitão dos morcegos.