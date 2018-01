Sevilla encerra jejum e derrota Espanyol fora de casa

Espanyol e Sevilla se enfrentaram neste sábado (20), no RCDE Stadium, em Barcelona, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. Após cinco jogos sem vitória, o time sevilista aproveitou as chances criadas e venceu os catalães por 3 a 0. Os gols foram marcados por Franco Vázquez, Pablo Sarabia e Luis Muriel.

Com o resultado, o Sevilla chegou à sexta colocação, com 29 pontos. O Espanyol, por sua vez, permanece na 14ª posição, com 24 pontos conquistados.

Na próxima rodada, o Sevilla encara o Getafe, domingo (28) às 15h30 (de Brasília), no Ramón Sánchez Pizjuán. O Espanyol visita o Leganés, também no domingo, mas às 9h (de Brasília).

Espanyol pressiona, mas Sevilla abre vantagem

Jogando em casa, o Espanyol começou o jogo no campo de ataque, em busca da abertura do placar. Aos 13 minutos, Didac cruzou na medida para Moreno, que completou para fora, desperdiçando uma boa oportunidade para o Espanyol. Dois minutos depois, veio a resposta do Sevilla. Correa recebeu da direita, invadiu a grande área, cortou um marcador e finalizou. No rebote, Franco Vázquez completou para o gol, 1 a 0.

O gol animou o Sevilla, que buscava ampliar o placar. O Espanyol não tinha mais o ímpeto inicial e o ritmo da equipe catalã caiu significativamente.

Aos 34 minutos, o Sevilla chegou ao segundo gol. Muriel fez boa jogada e passou para Pablo Sarabia, que chutou sem chances para Diego López. Com a vantagem no placar, o Sevilla controlava o restante da primeira etapa. O Espanyol não mostrava reação. O primeiro tempo terminou com a vitória do Sevilla por 2 a 0.

Sevilla controla o jogo e decreta vitória

O segundo tempo começou bem parecido com o início da partida. O Espanyol foi para cima, em busca de diminuir o marcador com a vantagem obtida pelo Sevilla. Aos 5 minutos, após erro da zaga, Moreno invadiu a área e tocou para Léo Bapstistão, que sem goleiro perdeu a melhor chance do jogo.

O Espanyol continuou criando oportunidades de gol, mas pecava na finalização. O Sevilla apostava nos contra ataques para marcar o terceiro. O segundo tempo foi passando e o placar se mantinha com a vantagem da equipe rojiblanca. O Espanyol estava entregue na partida e não conseguia mais criar chances.

Em uma jogada individual pela esquerda, no final do jogo, Luis Muriel invadiu a área e chutou no canto de Diego López, que nada pôde fazer. O gol decretou o placar final: 3 a 0. Ótima vitória do Sevilla fora de casa.